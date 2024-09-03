السلك والسلندرات.. مصر للألومنيوم تعلن عن أسعارها الجديدة لشهر سبتمبر 2024

أسعار الألومنيوم اليوم.. أعلن محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن شركة مصر للألومنيوم قررت تثبيت أسعار توريد منتجاتها للمصانع خلال شهر سبتمبر الجاري، بعد أن خفضتها الشهر الماضي بنحو 5 إلى 10 آلاف جنيه للطن, يأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة من التغيرات في الأسعار خلال الشهور الماضية.

أسعار الألومنيوم اليوم

شهدت أسعار الألومنيوم استقرارًا خلال الشهر الحالي, عقب حالة الانخفاض التي شهدتها الشهر الماضي, وتسعي الشركة للحفاظ على استقرار السوق بعد سلسلة من التغيرات التي شهدتها الأسعار منذ بداية العام.

وتستعرض جريدة “الموجز” أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3-9-2024, وفقًا لقائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 اليوم

سجل سعر الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150.150 ألف جنيه خلال هذا الشهر، وذلك بتسليم مخازن نجع حمادي بدون احتساب 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر سلك الألومنيوم 9 مم و9.5 مم H12 اليوم

استقر سعر السلك 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه.

سعر الألومنيوم

أسعار سلندرات الألومنيوم من 2.5 إلى 5 متر اليوم

بلغت أسعار السلندرات التي تتراوح بين 2.5 إلى 5 متر نحو 140 ألف جنيه.

لفات الألومنيوم 6 مم اليوم

سجلت لفات الألومنيوم بسمك 6 مم،اليوم نحو 155.5 ألف جنيه للطن.

أسعار شرائح الألومنيوم الباردة اليوم

وصلت أسعار الشرائح الباردة اليوم إلى 158 ألف جنيه

سعر الألومنيوم اليوم

سعر لفات الألومنيوم البارد اليوم

استقر سعر لفات الألومنيوم البارد اليوم عند 156 ألف جنيه للطن.

أسعار شركة مصر للألومنيوم خلال العام

ثبتت شركة مصر للألومنيوم أسعارها خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك بعد سلسلة من الزيادات شهدتها أسعار الألومنيوم في السوق, وارتفعت الأسعار خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري بمقدار يتراوح بين 50 إلى 55 ألف جنيه للطن، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

بدأت هذه الزيادات بارتفاع قدره 6 آلاف جنيه للطن في يناير 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023، وتبعها ارتفاع آخر بمقدار 30 ألف جنيه في فبراير 2024, واستقرت الأسعار خلال شهر مارس، قبل أن تعاود الارتفاع في أبريل بزيادة قدرها 4 آلاف جنيه للطن، وفي مايو زادت الأسعار بمقدار 15 ألف جنيه, ثم استقرت الأسعار خلال شهري يونيو ويوليو، قبل أن تُخفَّض بمقدار يتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه للطن في الشهر الماضي.

اقرأ أيضًا: سعر الألومنيوم اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024.. وصل كام؟

سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 2-9-2024 في الأسواق المصرية