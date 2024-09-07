اطلع على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 في مصر

استقرّت أسعار الألومنيوم في السوق المصرية لشهر سبتمبر، بعد سلسلة من التخفيضات التي شهدتها الأسعار الشهر الماضي, جاء هذا الاستقرار في إطار جهود شركة مصر للألومنيوم للحفاظ على توازن السوق وسط التقلبات السعرية الأخيرة, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار السيراميك اليوم السبت 7-9-2024, وفقًا لقائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم.

أسعار الألومنيوم في مصر



أعلنت شركة مصر للألومنيوم تثبيت أسعار منتجاتها للمصانع خلال شهر سبتمبر، وذلك بعد تخفيضات تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه للطن في الشهر الماضي.

أسعار الألومنيوم اليوم

بدأت أسعار الألومنيوم في سبتمبر باستقرار ملحوظ بعد التخفيضات السابقة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

بينما استقر سعر الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه للطن، ليعكس ذلك استقرار الأسعار مقارنة بالشهر السابق.

أسعار سلندرات الألومنيوم ولفاته



سجّلت سلندرات الألومنيوم التي تتراوح أطوالها بين 2.5 إلى 5 أمتار حوالي 140 ألف جنيه للطن.

سجّلت سلندرات الألومنيوم التي تتراوح أطوالها بين 2.5 إلى 5 أمتار حوالي 140 ألف جنيه للطن. وبلغت أسعار لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه للطن.

ووصلت أسعار شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن.

بينما استقرت لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.

سعر الألومنيوم اليوم

أسعار الألومنيوم الخردة

استمر استقرار أسعار الألومنيوم الخردة في السوق المحلي لعام 2024، وجاءت كالتالي:

تراوح سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري حول 59 جنيهًا مصريًا.

فيما بلغ سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير 37 جنيهًا مصريًا.

واستقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة عند 58 جنيهًا.

بينما وصل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف إلى 35 جنيهًا.

وسجل سعر الكيلو من الخردة الناشف البلدي نحو 30 جنيهًا.

سعر الألومنيوم

وتحتل مصر مكانة بارزة في إنتاج الألومنيوم من خلال شركة مصر للألومنيوم، التي تُعَدّ واحدة من أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وتقوم الشركة بتوريد الألومنيوم لمجموعة واسعة من الصناعات، مما يجعل استقرار أسعاره أمرًا حيويًا لضمان استقرار تلك الصناعات.

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