أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 في مصر

أسعار الألومنيوم اليوم.. اصدرت شركة مصر للألومنيوم قائمة أسعار منتجاتها خلال شهر سبتمبر 2024, والتي شهدت حالة من الاستقرار التام عقب تراجع الأسعار في الأسواق بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه للطن خلال الشهر الماضي.

أسعار الألومنيوم اليوم

استقرت أسعار الألومنيوم بشكل ملحوظ مع بداية سبتمبر، بعد التعديلات التي أُجريت في الشهر الماضي, ترصد جريدة "الموجز" أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024, وفقًا لشركة مصر للألومنيوم, وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14

سجل سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، وذلك لتسليم مخازن نجع حمادي، مع العلم أن السعر لا يشمل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر سلك الألومنيوم 9 مم و9.5 مم H12

استقر سعر سلك الألومنيوم بقطر 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه للطن.

أسعار سلندرات الألومنيوم

بلغت أسعار سلندرات الألومنيوم، التي تتراوح أطوالها بين 2.5 إلى 5 متر، نحو 140 ألف جنيه للطن.

سعر الألومنيوم

لفات الألومنيوم بسمك 6 مم

سجلت لفات الألومنيوم بسمك 6 مم حوالي 155.5 ألف جنيه للطن.

أسعار شرائح الألومنيوم الباردة

وصلت أسعار الشرائح الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن، بينما استقر سعر لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.

سعر الألومنيوم اليوم

أسعار الألومنيوم الخردة في مصر 2024

استقرت أسعار الألومنيوم الخردة في السوق المحلي لعام 2024، مع تفاوت الأسعار حسب النوع:

بلغ متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري حوالي 59 جنيهًا مصريًا.

استقر سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير عند 37 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة عند 58 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف نحو 35 جنيهًا.

استقر سعر الكيلو من الخردة الناشف البلدي عند 30 جنيهًا.

يُعد الألومنيوم من المعادن الاستراتيجية في مصر، التي تدخل في العديد من الصناعات الحيوية مثل البناء، والسيارات، والتعبئة والتغليف، والكهرباء، والإلكترونيات.

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