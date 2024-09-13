أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في مصر

يعتبر الألومنيوم من المعادن الأساسية التي تُستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات، من صناعة الطائرات والسيارات إلى التعبئة والتغليف والبناء, تُعد متابعة أسعار الألومنيوم من الأمور المهمة التي تؤثر بشكل كبير على مختلف الصناعات, وترصد “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024, وفقًا لشركة مصر للألومنيوم.

أسعار الألومنيوم في مصر

أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن تثبيت أسعار منتجاتها للمصانع خلال سبتمبر، بعد إجراء تخفيضات تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه للطن في الشهر الماضي.

وسجل الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، مع العلم أن هذا السعر لا يتضمن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

واستقر سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H12 مقارنة بالشهر الماضي عند 150 ألف جنيه للطن،.

أسعار سلندرات الألومنيوم ولفاته

لفات الألومنيوم

استقرت أسعار سلندرات الألومنيوم التي تتراوح أطوالها بين 2.5 إلى 5 أمتار عند 140 ألف جنيه للطن.

بلغ سعر لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه للطن.

ووصلت أسعار شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن.

استقرت أسعار لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.

أسعار الألومنيوم الخردة

تواصلت أسعار الألومنيوم الخردة في السوق المحلي خلال عام 2024 باستقرارها، وتراوحت الأسعار كالتالي:

سعر الألومنيوم اليوم

سجل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري حوالي 59 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير 37 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة عند 58 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف إلى 35 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو من الخردة الناشف البلدي نحو 30 جنيهًا.

شركة مصر للألومنيوم

تُعتبر شركة مصر للألومنيوم واحدة من أكبر الشركات في مجال إنتاج الألومنيوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتساهم بشكل كبير في دعم صناعة الألومنيوم في مصر, وتسعى الشركة إلى الحفاظ على استقرار أسعار الألومنيوم كجزء من جهودها لضمان استقرار الصناعات المختلفة التي تعتمد على هذا المعدن.

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