آخر تحديث.. سعر الألومنيوم اليوم الخميس 12-9-2024 في الأسواق

يتابع قطاع كبير من المهتمين بأسعار المعادن سعر الألومنيوم يوميًا, والذي يعد من المعادن الرئيسية يدخل في العديد من المجالات, منها البناء والتشيد والأواني وعلب المياه الغازية, والأنتيكات.

سعر الألومنيوم اليوم

زادت مؤشرات البحث عبر محرك البحث جوجل عن سعر الألومنيوم اليوم الخميس 12-9-2024, لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر الألومنيوم اليوم, وفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم, والتي تعتبر من كبرى شركات إنتاج الألومنيوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أسعار الألومنيوم في مصر

أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن تثبيت أسعار منتجاتها للمصانع خلال سبتمبر، بعدما خفضت الأسعار في الشهر السابق بنسب تراوحت بين 5 و10 آلاف جنيه للطن, وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

حافظ الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H12 على سعره عند 150 ألف جنيه للطن، مما أظهر استقرارًا واضحًا مقارنة بالشهر الماضي.

سعر الألومنيوم

أسعار سلندرات الألومنيوم ولفاته

سجلت سلندرات الألومنيوم التي تتراوح أطوالها بين 2.5 و5 أمتار سعرًا بلغ حوالي 140 ألف جنيه للطن.

بلغ سعر لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه للطن.

وصلت أسعار شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن.

استقرت أسعار لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.

أسعار الألومنيوم الخردة

واصلت أسعار الألومنيوم الخردة استقرارها في السوق المحلية لعام 2024، وجاءت الأسعار كالتالي:

الألومنيوم

تراوح سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري حول 59 جنيهًا مصريًا.

سجل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير 37 جنيهًا مصريًا.

حافظ متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة على سعر 58 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف 35 جنيهًا.

استقر سعر الكيلو من الخردة الناشف البلدي عند 30 جنيهًا.

تعتبر شركة مصر للألومنيوم من كبرى شركات إنتاج الألومنيوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتساهم بشكل كبير في صناعة الألومنيوم في مصر.

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