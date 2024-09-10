أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 10-9-2024.. الجديد والخردة

أسعار الألومنيوم.. أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن تثبيت أسعار منتجاتها للمصانع خلال شهر سبتمبر، بعد تخفيضات تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه للطن في الشهر السابق, بدأت التعاملات خلال شهر سبتمبر باستقرار ملحوظ في أسعار الألومنيوم بعد تلك التخفيضات.

أسعار الألومنيوم اليوم

يهتم قطاع كبير من الناس بمتابعة أسعار الألومنيوم والمعادن يوميًا, باعتباره من أهم المعادن الرئيسية وتؤثر على العديد من الصناعات, تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 10-9-2024 وفقًا للقائمة التي أعلنتها شركة مصر للألومنيوم.

أسعار الألومنيوم في مصر

سجل سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 حوالي 150,150 جنيهًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

استقر سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H12 عند 150,000 جنيه للطن، مما يعكس استقرار الأسعار مقارنة بالشهر الماضي.

أسعار الألومنيوم

أسعار سلندرات الألومنيوم ولفاته

سجلت أسعار سلندرات الألومنيوم التي تتراوح أطوالها بين 2.5 إلى 5 أمتار حوالي 140,000 جنيه للطن.

بلغت أسعار لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155,500 جنيه للطن.

وصل سعر شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158,000 جنيه للطن.

استقرت أسعار لفات الألومنيوم البارد عند 156,000 جنيه للطن.

سعر الألومنيوم اليوم

أسعار الألومنيوم الخردة

استقرت أسعار الألومنيوم الخردة في السوق المحلي لعام 2024، وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري حول 59 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير 37 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة عند 58 جنيهًا.

وصل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف إلى 35 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو من الخردة الناشف البلدي نحو 30 جنيهًا.

مكانة مصر في صناعة الألومنيوم

احتلت مصر مكانة بارزة في إنتاج الألومنيوم من خلال شركة مصر للألومنيوم، التي تُعدّ واحدة من أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, توفر الشركة الألومنيوم لمجموعة واسعة من الصناعات، مما يجعل استقرار أسعاره أمراً حيوياً لضمان استقرار تلك الصناعات.

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