أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 8-9-2024 في الأسواق المحلية

أسعار الألومنيوم اليوم..شهدت أسعار الألومنيوم في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر 2024، بعد سلسلة من التخفيضات التي طرأت على الأسعار في الشهر الماضي, وتعد أسعار الألومنيوم عنصرًا حيويًا في العديد من الصناعات، بدءًا من البناء والتشييد وصولاً إلى تصنيع المنتجات الاستهلاكية.

أسعار الألومنيوم اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 8-9-2024, وفقًا لقائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعندية.

سعر الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14

سجل سعر الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

سعر الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H12

استقر سعر الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه للطن، مما يعكس استقرار الأسعار مقارنة بالشهر السابق.

سعر الألومنيوم اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم

سجلت أسعار سلندرات الألومنيوم التي تتراوح أطوالها بين 2.5 إلى 5 أمتار حوالي 140 ألف جنيه للطن.

سعر لفات الألومنيوم بسمك 6 مم

بلغت أسعار لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه للطن.

سعر شرائح الألومنيوم الباردة

وصلت أسعار شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن.

سعر لفات الألومنيوم البارد

استقرت أسعار لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.

سعر الألومنيوم اليوم

سعر الألومنيوم الخردة الطري

تراوح سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري حول 59 جنيهًا مصريًا.

سعر الألومنيوم الخردة الردياتير

بلغ سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير 37 جنيهًا مصريًا.

سعر الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة عند 58 جنيهًا.

سعر الألومنيوم الخردة الناشف

سجل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف نحو 35 جنيهًا.

سعر الألومنيوم الخردة الناشف البلدي

وصل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف البلدي إلى 30 جنيهًا.

شركة مصر للألومنيوم

تُعد شركة مصر للألومنيوم واحدة من أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتلعب دورًا بارزًا في استقرار الأسعار, تقوم الشركة بتوريد الألومنيوم لمجموعة واسعة من الصناعات، مما يجعل استقرار أسعاره أمرًا حيويًا لضمان استقرار تلك الصناعات.

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