أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024.. السلندرات ولفاته بكام؟

سجلت أسعار الألومنيوم في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا لشهر سبتمبر، بعد سلسلة من التخفيضات التي طرأت على الأسعار في الشهر الماضي, وجاء هذا الاستقرار في إطار جهود شركة مصر للألومنيوم لضمان توازن السوق وسط التقلبات السعرية الأخيرة.

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية

أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن تثبيت أسعار منتجاتها للمصانع خلال سبتمبر، بعد تخفيضات تراوحت بين 5 إلى 10 آلاف جنيه للطن في الشهر السابق, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الألومنيوم اليوم والتي بدأت باستقرار ملحوظ في هذا الشهر، وجاء الأسعار كالتالي:

سجل الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن، تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

استقر سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه للطن، مما يعكس استقرار الأسعار مقارنة بالشهر الماضي.

أسعار سلندرات الألومنيوم ولفاته

سجلت سلندرات الألومنيوم التي تتراوح أطوالها بين 2.5 إلى 5 أمتار سعرًا يبلغ حوالي 140 ألف جنيه للطن.

كما بلغت أسعار لفات الألومنيوم بسمك 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه للطن.

بينما وصلت أسعار شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه للطن.

استقرت أسعار لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه للطن.

سعر الألومنيوم اليوم

أسعار الألومنيوم الخردة

استمر استقرار أسعار الألومنيوم الخردة في السوق المحلي لعام 2024، وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري حول 59 جنيهًا مصريًا.

وسجل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير 37 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة عند 58 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف إلى 35 جنيهًا.

وسجل سعر الكيلو من الخردة الناشف البلدي نحو 30 جنيهًا.

سعر الألومنيوم اليوم

أهمية استقرار أسعار الألومنيوم

تُعد شركة مصر للألومنيوم واحدة من أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتساهم بشكل كبير في صناعة الألومنيوم في مصر,وتسعى لجعل استقرار أسعار الألومنيوم أمرًا حيويًا لضمان استقرار الصناعات المختلفة التي تعتمد على هذه المادة.

اقرأ أيضًا: أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024.. جديد وخردة

سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 2-9-2024 في الأسواق المصرية