آخر تحديث.. أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

شهدت أسعار الألومنيوم في السوق المصرية استقرارًا واضحًا خلال شهر سبتمبر، بعد سلسلة من التخفيضات التي تمت في الشهر الماضي، جاء هذا الاستقرار ضمن جهود شركة مصر للألومنيوم للحفاظ على استقرار السوق وسط تقلبات الأسعار الأخيرة

أسعار الألومنيوم اليوم

قامت شركة مصر للألومنيوم بتثبيت أسعار منتجاتها للمصانع لشهر سبتمبر، وذلك بعد تخفيضات تراوحت بين 5 و10 آلاف جنيه للطن خلال الشهر الماضي.

ويتساءل العديد من الصناع والمستثمرين عن أسعار الألومنيوم اليوم, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14-9-2024, وجاءت الأسعار كما يلي:

سجل الألومنيوم السلك بقطر 9 و9.5 مم (H14) سعر 150,150 جنيهًا للطن.

بلغ سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم (H12) نحو 150 ألف جنيه.

أسعار السلندرات ولفائف الألومنيوم

وصلت أسعار سلندرات الألومنيوم بأطوال تتراوح بين 2.5 و5 أمتار عند حوالي 140 ألف جنيه للطن.

سجلت لفائف الألومنيوم بسمك 6 مم سعرًا قدره 155.5 ألف جنيه للطن.

استقرت أسعار الشرائح الباردة عند 158 ألف جنيه.

ظلت أسعار لفائف الألومنيوم الباردة عند 156 ألف جنيه للطن.

أسعار الألومنيوم

أسعار الألومنيوم الخردة

بقيت أسعار الألومنيوم الخردة ثابتة في السوق المحلي لعام 2024, وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري نحو 59 جنيهًا.

سجلت الخردة الردياتير نحو 37 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر الكيلو من خردة الغطاء والحلة إلى 58 جنيهًا.

استقر سعر الكيلو من الخردة الناشف عند 35 جنيهًا.

سجلت الخردة الناشف البلدي حوالي 30 جنيهًا.

أسعار الألومنيوم

أهمية استقرار الأسعار

تُعد شركة مصر للألومنيوم من أكبر المنتجين للألومنيوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز صناعة الألومنيوم في مصر.

ويعتبر الحفاظ على استقرار أسعار الألومنيوم أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة الصناعات المختلفة كالتشيد والبناء والطاقة والأواني والعلب الحافظة التي تعتمد بشكل كبير على هذا المعدن الرئيسي.

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