تعرف على سعر النحاس والمعادن اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في بورصة المعادن

يهتم قطاع كبير من المستثمرين والتجار والصناع بمتابعة سعر النحاس والمعادن يوميًا, وذلك بفضل أهمية هذه المعادن في العديد من الصناعات الحيوية والقطاعات الاقتصادية المختلفة, وترصد جريدة “الموجز” سعر النحاس والمعادن اليوم الثلاثاء 17-9-2024, وفقًا لبورصة المعادن.

سعر النحاس اليوم

يحظى النحاس باهتمام واسع نظرًا لاستخداماته المتعددة وتأثيره المباشر على تكاليف المشاريع الصناعية, تمثل أسعاره أهمية كبيرة للمستثمرين والشركات المحلية, وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوحت أسعار النحاس بين 280 و297 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر طن النحاس 297 ألف جنيه.

سجل طن النحاس الأحمر الخردة 160 ألف جنيه.

استقر سعر طن النحاس الأصفر عند 105 آلاف جنيه.

بلغ سعر الكيلو من النحاس الأصفر 299 جنيهًا.

أسعار النحاس في بورصة المعادن

تفاوتت أسعار النحاس في بورصة المعادن اليوم, وجاءت الأسعار كالتالي:

سجلت سعر النحاس الحالي في بورصة المعادن نحو 4.2850 دولارًا للطن.

بلغ سعر الإغلاق الأخير للنحاس نحو 4.2360 دولارًا للطن.

حققت النحاس أعلى مستوى له عند 4.3045 دولارًا للطن.

ووصل أدنى سعر للنحاس إلى 4.2615 دولارًا.

أسعار النحاس الخردة اليوم

شهدت أسعار النحاس الخردة تفاوتًا حسب درجة نقاء المعدن, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر النحاس اليوم

تراوحت أسعار كيلو خردة النحاس بين 200 و400 جنيه مصري.

بلغت أسعار خردة النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه للكيلو بناءً على جودة المعدن ومكان البيع.

سجل خردة النحاس الأحمر اليوم بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار النحاس النقي بين 330 و400 جنيه.

واستقرت أسعار النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه مصري للكيلو.

أسعار المعادن الأخرى اليوم

إلى جانب النحاس، شهدت المعادن الأخرى استقرارًا نسبيًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الألومنيوم

سجل الألومنيوم سعر 2,531.00 دولارًا.

بلغ سعر البلاتين 985.80 دولارًا.

وصل سعر الذهب إلى 2,608.80 دولارًا.

سجلت الفضة نحو 31.065 دولارًا.

بلغ سعر الرصاص 2,043.00 دولارًا.

وصل سعر القصدير إلى 31,805.00 دولارًا.

حقق سعر النيكل نحو 15,935.00 دولارًا.

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