سعر النحاس اليوم الجمعة 20-9-2024.. للتاجر والمستهلك

سعر النحاس اليوم.. يُعتبر النحاس أحد المعادن الرئيسة التي تلعب دورًا مهمًا في العديد من الصناعات، بدءًا من البنية التحتية الكهربائية وحتى تصنيع الأدوات المنزلية, ونتيجةً لأهميته الاقتصادية الواسعة، يحرص المستثمرون والشركات على متابعة أسعاره بشكل يومي.

وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية سعر النحاس اليوم في مصر وفي بورصة المعادن, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار النحاس اليوم

شهدت أسعار النحاس اليوم تباينًا ملحوظًا, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر النحاس

تراوح سعر الكيلو جرام من النحاس بين 280 و297 جنيهًا.

بلغ سعر الطن النحاس اليوم نحو 297 ألف جنيه.

استقر سعر طن النحاس الأحمر الخردة عند 160 ألف جنيه.

وسجل النحاس الأصفر سعر 105 آلاف جنيه للطن.

ثبت سعر الكيلو جرام من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا.

أسعار النحاس في بورصة المعادن

واصلت أسعار النحاس تقلباتها في بورصة المعادن، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر النحاس

بلغ السعر الحالي للنحاس نحو 4.2130 دولارًا للطن.

سعر الإغلاق الأخير للنحاس نحو 4.0735 دولارًا.

وحقق النحاس أعلى مستوى له عند 4.2360 دولارًا للطن.

ووصل أدنى سعر للنحاس إلى 4.1960 دولارًا.

أسعار النحاس الخردة

تفاوتت أسعار النحاس الخردة بناءً على نقائه وجودته، وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر الكيلو جرام من خردة النحاس بين 200 و400 جنيه.

بلغ النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

تراوحت أسعار خردة النحاس الأحمر بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

بينما استقر النحاس النقي بين 330 و400 جنيه للكيلو.

استقر سعر النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه للكيلو.

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد انخفاضًا جديدًا اليوم الجمعة 20-9-2024، جاءت الأسعار كما يلي:

سعر الحديد الاستثماري: بلغ 40,290 جنيهًا للطن، بانخفاض قدره 228 جنيهًا عن الأيام السابقة.

سعر حديد عز: 41,961 جنيهًا للطن، وهو سعر يشمل ضريبة القيمة المضافة وتكاليف النقل.

سعر السويس للصلب: 39,000 جنيه للطن.

سعر حديد المصريين: 41,100 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي: 39,000 جنيه للطن.

سعر حديد مصر ستيل: 39,000 جنيه للطن.

اقرأ أيضًا:

أسعار النحاس والمعادن اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 في بورصة المعادن

اعرف وصل كام .. ننشر أسعار النحاس اليوم الاثنين 16-9-2024