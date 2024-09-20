أسعار الفضة.. اطلع على سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

أسعار الفضة اليوم.. تُعتبر الفضة من المعادن الثمينة التي تحظى باهتمام كبير من جانب المستثمرين والمدخرين، كونها وسيلة آمنة للتداول والاستثمار في ظل التقلبات الاقتصادية, ويُقبل عليها صغار التجار لكونها أقل تكلفة مقارنة بالذهب، فضلًا عن استخدامها الواسع في مجالات عديدة مثل المجوهرات والصناعات التكنولوجية والطبية.

أسعار الفضة اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الفضة بما فيهم سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الجمعة 20-9-2024, وفقًا لمنصة “بنك لآيف”.

سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9

سجل سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 حوالي 48.64 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8

بلغ سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 46.59 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5

استقر سعر جرام الفضة الاسترليني عند 44.99 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916

وصل سعر جرام الفضة عيار 916 إلى 44.55 جنيهًا.

سعر جرام الفضة السعودي عيار 875

بلغ سعر جرام الفضة السعودي عيار 875 حوالي 42.56 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 800

استقر سعر جرام الفضة عيار 800 عند 38.91 جنيهًا.

أسعار الفضة اليوم

سعر جرام الفضة عيار 750

سجل سعر جرام الفضة عيار 750 حوالي 36.48 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 585

بلغ سعر جرام الفضة عيار 585 حوالي 28.45 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم



يُعد جرام الفضة عيار 925 من أكثر أنواع الفضة التي تحظى باهتمام واسع بين الناس، نظرًا لجودته العالية ونقاوته التي تصل إلى 92.5%, والذي وصل سعره إلى 44.99 جنيهًا، بينما تراوحت قيمة المصنعية بين 25 و30 جنيهًا حسب المتجر.

أسعار الفضة اليوم

سعر مصنعية وتلميع الفضة في مصر

تتحكم المصنعية بشكل كبير في أسعار الفضة في مصر، وغالبًا ما تتجاوز تكلفة المصنعية سعر جرام الفضة الخام في بعض المحلات الشهيرة, تراوحت قيمتها بين 25 و30 جنيهًا، فيما وصلت تكلفة تلميع الفضة في المتاجر المصرية إلى 20 جنيهًا، مع وجود طرق منزلية مثل استخدام عصير الليمون والملح لإعادة اللمعان.

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تعرف على سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024