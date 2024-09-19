تعرف على أسعار الفضة اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 في محلات الصاغة

شهدت أسعار الفضة في مصر استقرارًا اليوم الخميس، 19 سبتمبر 2024، وسط بحث مستمر من قبل العديد من المواطنين عن هذا المعدن الثمين، الذي يعتبر الأكثر تداولاً بعد الذهب, تزامنًا مع ارتفاع أسعار الذهب خلال الشهور الأخيرة، باتت الفضة الخيار المفضل للكثيرين سواء من الرجال أو النساء، لاستخدامها في الإكسسوارات والاستثمار.

أسعار الفضة اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الفضة اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024, وفقًا لما ورد في منصة “بنك لآيف”.

سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 اليوم



بلغ سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 حوالي 47.03 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 اليوم



سجل جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 45.05 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 اليوم



حقق سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 نحو 43.50 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916 اليوم



بلغ سعر جرام الفضة عيار 916 حوالي 43.08 جنيهًا.

سعر جرام الفضة السعودي عيار 875 اليوم

أسعار الفضة



سجل جرام الفضة عيار 875، المعروف بالفضة السعودي، نحو 41.15 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 800 اليوم



وصل سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 37.62 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 750 اليوم



استقر سعر جرام الفضة عيار 750 عند 35.27 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 585 اليوم

أسعار الفضة



بلغ سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 27.51 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية

حظي جرام الفضة عيار 925 بشعبية كبيرة بين المستثمرين والمستهلكين، والذي بلغ سعره 44.18 جنيهًا للجرام, أما سعر المصنعية فتراوح بين 25 و30 جنيهًا حسب متاجر البيع بالتجزئة.

تكلفة تلميع الفضة في مصر

تحتاج الفضة إلى التلميع والتنظيف باستمرار للحفاظ على لمعانها، وبلغت تكلفة تلميعها في المتاجر المصرية حوالي 20 جنيهًا, يمكن أيضًا استخدام طرق منزلية طبيعية مثل عصير الليمون والملح وبيكربونات الصوديوم لاستعادة بريق الفضة.

اقرأ أيضًا: ارتفاع أسعار الفضة اليوم بنهاية تعاملات الجمعة «إنفوجراف»

سعر جرام الفضة بختام التعاملات.. البريطاني بكام «إنفوجراف»