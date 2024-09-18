تعرف على أسعار الفضة اليوم الأربعاء 18-9-2024.. عيار 925 بالمصنعية بكام؟

تشهد أسعار الفضة في مصر اهتمامًا كبيرًا من مختلف الفئات، بما في ذلك المستثمرين والمدخرين وصغار التجار، نظرًا لكونها البديل الأكثر شعبية بعد الذهب, وفي ظل تقلبات الأسعار التي تشهدها الأسواق حاليًا، تقدم جريدة “الموجز” في السطور التالية نظرة شاملة على أسعار الفضة اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، وفقًا لمنصة "بنك لايف".

أسعار الفضة اليوم

تراجعت أسعار الفضة اليوم نسبيًا مقارنة باليوم السابق، وفيما يلي تفصيل الأسعار حسب الأعيرة المختلفة:

سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9



وصل سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 اليوم إلى 47.58 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8



ارتفع جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 ليصل إلى 45.59 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5



استقر سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 عند 44.02 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916

أسعار الفضة اليوم



حقق جرام الفضة عيار 916 اليوم سعرًا بلغ 43.59 جنيهًا.

سعر جرام الفضة السعودي عيار 875



سجل جرام الفضة عيار 875، المعروف باسم الفضة السعودي، نحو 41.64 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 800



بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 38.07 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 750

أسعار الفضة



استقر سعر جرام الفضة عيار 750 عند 35.69 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 585



حقق سعر جرام الفضة عيار 585 حوالي 27.84 جنيهًا.

سعر الفضة عيار 925 بالمصنعية

تميزت الفضة عيار 925 بشعبية واسعة بين المستهلكين، سواء كهدايا أو للاستثمار، ووصل سعر جرام الفضة لهذا العيار إلى حوالي 44.02 جنيهًا, وتراوحت المصنعية المضافة ما بين 25 و30 جنيهًا وفقًا لمحلات البيع بالتجزئة.

سعر تلميع الفضة في مصر

تحتاج الفضة إلى التلميع باستمرار للحفاظ على بريقها ولمعانها, وبلغت تكلفة تلميع الفضة في المتاجر المصرية حوالي 20 جنيهًا, ويمكن أيضًا استخدام طرق طبيعية مثل عصير الليمون والملح وبيكربونات الصوديوم لاستعادة اللمعان المنشود.

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