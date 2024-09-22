مستقبل أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاعها.. هيطلع ولا هينزل تاني؟

منذ الارتفاعات المتتالية التي سيطرت على أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، لا تنقطع التساؤلات عن مستقبل أسعار الذهب في مصر، وما إذا كانت سوف تنخفض أسعار الذهب مرة آخرى؟، أم ستكرر سيناريو الصعود الذي شهدته في نهاية عام 2023 وبداية عام 2024؟ .

مستقبل أسعار الذهب في مصر

يرى خبراء في مجال المصوغات الذهبية، أن أسعار الذهب في مصر بجميع أعيرته، سوف تشهد استقرار خلال الفترة المقبلة، نتيجة عزوف المواطنين عن إجراء عمليات شراء للمعدن الأصفر، وذلك بسبب بداية العام الدراسي الجديد، وتوجيه القوى الشرائية الى أسواق المستلزمات الدراسية التي أصبحت مكلفة للغاية.

توقعات أسعار الذهب

كما أشاروا إلى أن أسعار الذهب عيار 24 ، من الممكن أن يظل مرتفعات حيث تزداد عمليات الشراء علبه من قبل المستثمرين باعتباره ملاذ آمنا، يستطيعون من خلاله الحفاظ على قيمة أموالهم، وارتفاع قيمتها على المدى البعيد، موضحين أن الذهب عيار 21 و 18 من المقرر أن تستقر أسعاره، بعدما شهدت صعودا خلال الشهر الماضية باعتبار فصل الصيف موسما جيدا للشراء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

ولا تنقطع عمليات البحث، على المواقع الاقتصادية، للاستفسار عن أسعار الذهب، وآخر المستجدات التي تطرأ عليها، خاصة وأن أسعار الذهب تتأثر بشكل قوي بعدة عوامل أهمها استقرار سعر صرف الدولار داخل الأسواق المصرفية، بالاضافة الى السعر العالمية الذي يتحكم في استقرار أسواق الذهب المحلية، ويستعرض “ الموجز”، خلال السطور التالية آخر تحديث ظهر لسعر المعدن الأصفر اليوم الأحد 22-9-2024.

ارتفاع أسعار الذهب

وقد ارتفعت أسعار الذهب، خلال الأسبوع الماضي، داخل الأسوا المحلية، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 1.6% ليربح 55 جنيها لكل جرام، حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3540 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3485 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعتبر الأكثر تداولًا واستخدامًا في السوق المصري، 3550 جنيهًا للبيع و3530 جنيهًا للشراء. يتميز هذا العيار بتوازنه بين النقاء وسعره الذي يناسب مختلف فئات المجتمع، ويفضل المواطنون في مصر والوطن العربي،.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 3042 جنيهًا للبيع مقابل 3025 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم



سجل جرام الذهب عيار 14 سعر 2373 جنيهًا للبيع و2360 جنيهًا للشراء. وعلى الرغم من انخفاض سعره مقارنةً بالعيارات الأخرى، إلا أن عيار 14 يُعد الأقل انتشارًا في السوق المصري.

سعر الجنيه الذهب اليوم



استقر سعر الجنيه الذهب عيار 21، الذي يزن 8 جرامات، عند 28400 جنيه للبيع و28240 جنيهًا للشراء.

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