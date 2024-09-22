تحرك مفاجئ في سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 22 -9-2024

سعر الذهب في الإمارات.. سجل سعر الذهب في الإمارات، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، ارتفاعًا كبيرًا، وذلك تزامنًا مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2600 دولار.

ويهتم كثير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب في الإمارات بصورة يومية، للإطلاع علي آخر التحديثات.

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 22 سبتمبر

وتشهد أسواق الذهب في الإمارات ومحلات الصاغة، رواجًا كبيرًا، نظرًا لكثرة حفلات الخطوبة والزواج والإقبال على شراء الشبكة لتقديمها للعروس.

سعر الذهب في الإمارات

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي، آخر تحديث لـ سعر الذهب في الإمارات، اليوم الأحد، على مستوى جميع الأعيرة، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في الإمارات

بلغ سعر الذهب عيار 24 في الإمارات، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، نحو 289.35 درهم، بما يعادل 79.52 دولارًا.

سعر الذهب عيار 22 في الإمارات

وسجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات نحو 265.32 درهم، بما يعادل72.97 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في الإمارات

ووصل سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى نحو 253.31 درهم، بما يعادل 69.70 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في الإمارات

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الإمارات نحو 217.26 درهم، بما يعادل59.89 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في الإمارات

وسجل سعر الذهب عيار 14 في الإمارات نحو 169.20 درهم، بما يعادل نحو 46.80 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في الإمارات

ووصل سعر الذهب عيار 12 في الإمارات نحو 145.17 درهم، بما يعادل 40.26 دولار.

سعر الذهب في الإمارات

أسعار الذهب عالميًا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا غير مسبوق عالميًا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2600 دولار لأول مرة، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى ما بين 4.75 و5%.

وأبقي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه في يوليو الماضي.

ويدفع خفض الفيدرالي لسعر الفائدة على الدولار المستثمرين للتخلي عن سندات الخزانة الأمريكية وزيادة بيعها ما يفتح شهيتهم نحو التحوط بالذهب باعتباره الملاذ الآمن ضد التقلبات وحفظ قيمة الأموال.

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