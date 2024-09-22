قفزة كبيرة في سعر الذهب في السودان اليوم الأحد 22-9-2024

سعر الذهب في السودان.. واصل سعر الذهب في السودان، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، ارتفاعه القياسي، وذلك تزامنًا مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2600 دولار.

ويهتم كثير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب في السودان بصورة يومية، للإطلاع علي آخر التحديثات.

سعر الذهب في السودان اليوم الأحد 22 سبتمبر

وتشهد أسواق الذهب في السودان ومحلات الصاغة، رواجًا كبيرًا، نظرًا لكثرة حفلات الخطوبة والزواج والإقبال على شراء الشبكة لتقديمها للعروس.

سعر الذهب في السودان

وخلال الفترة الأخيرة، تراجع إنتاج البلاد من المعدن الأصفر ليصل إلى طنين مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي تجاوز 18 طنا.

ويرصد “الموجز”، خلال التقرير التالي، آخر تحديث لـ سعر الذهب في السودان، اليوم الأحد، على مستوى جميع الأعيرة، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في السودان

سجل سعر الذهب عيار 24 في السودان، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، نحو 50469 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 81.27 دولارا أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 في السودان

ووصل سعر الذهب عيار 21 في السودان، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، إلى نحو 45537 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 70.37 دولارا أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 في السودان

وسجل سعر الذهب عيار 18 في السودان، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، نحو 37603 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 60.46 دولارا أمريكي.

سعر الجنيه الذهب في السودان

وبلغت أسعار الجنيه الذهب في السودان، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، نحو 352427 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 588.51 دولار أمريكي.

سعر الذهب في السودان

أسعار الذهب عالميًا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا غير مسبوق عالميًا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2600 دولار لأول مرة، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى ما بين 4.75 و5%.

وأبقي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه في يوليو الماضي.

ويدفع خفض الفيدرالي لسعر الفائدة على الدولار المستثمرين للتخلي عن سندات الخزانة الأمريكية وزيادة بيعها ما يفتح شهيتهم نحو التحوط بالذهب باعتباره الملاذ الآمن ضد التقلبات وحفظ قيمة الأموال.

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