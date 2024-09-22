أسعار المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 22-9-2024 في مصر
سعر الذهب اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، شهد مجموعة من التطورات في الساعات الأخيرة، بالتزامن مع الارتفاع الجنوني التي عرفها سعر الذهب، لهذا يستعرض الموجز تفاصيل أسعار المعدن الأصفر اليوم الأحد .
سعر جرام الذهب عيار 21 مباشر الآن
وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا إلى ما يزيد عن 2600 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق وسط تكهنات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض تكاليف الاقتراض وتصاعد التوترات الجيوسياسة حيث يجري تداول الذهب عند 2621 دولارًا، بارتفاع 1.37%.
وصرح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أن خفض 50 نقطة أساس كان مناسبًا، مستشهدًا بالتوقعات بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس سيكون منخفضًا جدًا.
وأضاف والر أن التضخم يتباطأ بشكل أسرع من المتوقع، وهو أمر يثير قلقه كما أشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتخذ إجراءات أخرى إذا تدهور سوق العمل أو تباطأت بيانات التضخم بسرعة.
أسعار الذهب عالميا
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 2593.31 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.2٪ إلى 2618.40 دولارًا للأوقية.
وفي السياق، والدولار وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 3.726%، بارتفاع نقطة أساس ونصف كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع قيمة العملة الأميركية مقابل العملات الست الأخرى، بنحو 0.08% إلى 100.71.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن
- استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 عند 3042 جنيهًا للبيع مقابل 3025 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن
- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 نحو 3550 جنيهًا للبيع و3530 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن
- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 لسعر 4057 جنيهًا، واستقر سعر الشراء عند 4034 جنيهًا.
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,914
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,601
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 38,125
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 39,940
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 43,571
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 46,657
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 92,679
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 137,860
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 72,207
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 143,709
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 230,110
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 459,312
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 54,420
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,570,424
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,289,297
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