بديل الذهب.. اطلع على سعر الفضة اليوم الأحد 22-9-2024 في مصر
سعر الفضة اليوم.. يعد سعر الفضة من أهم الخدمات التي يهتم قطاع كبير من الناس بمتابعتها, باعتبارها البديل الأول للذهب, ملاذًا آمنًا لحماية المدخرات, وتنشر جريدة “الموجز” خلال السطور التالية سعر الفضة اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024, وفقًا لـمنصة “بنك لآيف”.
سعر الفضة اليوم
ارتفعت مؤشرات البحث عن سعر الفضة اليوم في مصر, يسعى الكثيرون لمعرفة سعر جرام الفضة، خاصة سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم, والذي شهد حالة من التراجع الملحوظ في بدابة تعاملات اليوم الأحد 22-9-2024, وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958
بلغ سعر جرام الفضة عيار 958 نحو 48.51 جنيهًا.
سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925
استقر سعر جرام الفضة الاسترليني عند 44.88 جنيهًا.
سعر جرام الفضة عيار 916
حافظ سعر جرام الفضة عيار 916 على استقراره عند 44.44 جنيهًا.
سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)
سجل سعر جرام الفضة السعودي نحو 42.45 جنيهًا.
سعر جرام الفضة عيار 800
بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 حوالي 38.81 جنيهًا.
سعر جرام الفضة عيار 750
وصل سعر جرام الفضة عيار 750 إلى 36.39 جنيهًا.
سعر جرام الفضة عيار 585
استقر سعر جرام الفضة عيار 585 عند 28.38 جنيهًا.
سعر أونصة الفضة عالميًا
سجل سعر أونصة الفضة عالميًا نحو 1,510.68 جنيه.
سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم
شهد سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية تراجعًا طفيفًا مسجلًا حالة من استقرارًا عند 44.88 جنيهًا، بينما يتفاوتت سعر المصنعية لتتراوح ما بين 25 و30 جنيهًا، وتختلف بشكل طفيف حسب المحل.
سعر تلميع الفضة في مصر
تحتاج الفضة إلى التلميع باستمرار, لذا يتساءل الكثيرون عن سعر تلميع الفضة في مصر, والذي يتراوح بين 20 و 28 جنيهًا, ويمكن الإعتماد على الملمعات الطبيعية البسيطة الموجودة في كل بيت مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.
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