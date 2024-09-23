أسعار المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 23-9-2024 في مصر
سعر الذهب اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، شهد مجموعة من التطورات في الساعات الأخيرة، بالتزامن مع الارتفاع الجنوني التي عرفها سعر الذهب، لهذا يستعرض الموجز تفاصيل أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين .
سعر جرام الذهب عيار 21 مباشر الآن
وخلال الساعات الأخيرة، أدى الضعف العام للدولار الأمريكي والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط إلى استمرار ارتفاع الذهب وارتفعت أسعار السبائك بأكثر من 27% في عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، في حين طغى الطلب المادي للصين والهند على الذهب على التدفقات الهزيلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
وفي الأسواق العالمية، شهد الذهب زيادة قدرها 10 دولارات، ليغلق سعر الأونصة عند 2622 دولارًا، مقارنة بسعر اليوم السابق الذي بلغ 2612 دولارًا.
سعر الذهب عالميا
وكان الذهب الفوري قد بلغ أعلى مستوى تاريخي عند 2572.81 دولارًا للأوقية يوم الجمعة وهو في طريقه لتحقيق أقوى أداء سنوي له منذ عام 2020، مع ارتفاع يزيد عن 24٪ مدفوعًا بالطلب على الملاذ الآمن، بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وشراء قوي من البنوك المركزية.
ويعمل صاعدو سوق الذهب على تثبيت أسعار السبائك المرتفعة إلى مستويات قياسية جديدة، مع التركيز على علامة فارقة تبلغ 3000 دولار للأوقية، مدفوعة بالتيسير النقدي من قبل البنوك المركزية الكبرى وسباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية الضيق.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن
- استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2024 عند 3042.9 جنيه.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن
- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 نحو 3550 جنيها .
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن
- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 إلى 4057.1 جنيه
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,914
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,601
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 38,125
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 39,940
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 43,571
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 46,657
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 92,679
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 137,860
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 72,207
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 143,709
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 230,110
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 459,312
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 54,420
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,570,424
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,289,297
اقرأ أيضا:
صناديق الذهب.. وسيلة استثمار آمن في مصر للتحوط ضد التضخم وتذبذب الأسعار
مستقبل أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاعها.. هيطلع ولا هينزل تاني؟
- سعر الذهب
- أسعار الذهب اليوم
- أسعار الذهب
- اسعار الذهب الآن
- اسعار الذهب اليوم في مصر
- اسعار الذهب النهارده
- كم اسعار الذهب النهارده
- سعر الذهب اليوم
- اسعار الذهب كم النهارده
- توقعات اسعار الذهب 2024
- اسعار الذهب غدا
- كم سعر الذهب النهارده
- سعر جرام الذهب عيار 21
- سعر الذهب النهاردة
- اسعار الذهب بكره
- سعر الذهب كم النهارده
- توقعات سعر الذهب 2024
- كم سعر الذهب
- سعر الذهب غدا
- سعر الذهب بيع وشراء
- سعر جرام الذهب عيار 18
- الموجز
- موقع الموجز
- جريدة الموجز