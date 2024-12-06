ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 صعود عالمي

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا بعد استقرار استمر لمدة خمسة أيام، مما أعاد المعدن الأصفر إلى مساره الصاعد، تأتي هذه الزيادة نتيجة تأثير التحركات العالمية، حيث ارتفع سعر الذهب عالميًا بشكل ملحوظ، مما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي المصري.

وترصد الموجز فيما يلي اسعار الذهب اليوم الاسواق المحلية

أسعار الذهب عالميًا تؤثر على السوق المصري

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية إلى مستوى 2,640 دولارًا للأوقية في العقود الفورية، مما دفع السوق المحلي لتسجيل زيادات ملحوظة، يُذكر أن هذا المستوى يعتبر الأعلى منذ أسابيع، نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية التي تدعم الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بعد الزيادة الأخيرة، جاءت أسعار الذهب في السوق المصري كما يلي:

جرام الذهب عيار 24: 4,217.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 22: 3865.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21: 3690 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18: 3162.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 14: 2460 جنيهًا

جرام الذهب عيار 12: 2108.5 جنيهًا

جرام الذهب عيار 9: 1581.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فقد سجل اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 قيمة 29,640 جنيهًا. يُعتبر الجنيه الذهب من الخيارات الاستثمارية الأكثر رواجًا بين المصريين نظرًا لاستقراره النسبي مقارنةً بأسعار الجرامات المختلفة. هذا الارتفاع يُبرز تأثير العوامل العالمية والمحلية على حركة الأسعار.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

مع استمرار التغيرات الاقتصادية العالمية، يتوقع الخبراء أن تظل أسعار الذهب في حالة تذبذب بين الارتفاع والاستقرار، العوامل المؤثرة تشمل قرارات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة، وكذلك توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

تأثير الزيادة على السوق المحلي

يؤدي ارتفاع أسعار الذهب إلى تغيير في حركة الطلب داخل السوق المصري، حيث يُلاحظ زيادة في الإقبال على الجرامات ذات الأعيرة الأقل كعيار 18 وعيار 14، ومع ذلك، يظل عيار 21 الأكثر طلبًا، نظرًا لمواءمته لاحتياجات معظم المشترين.

تجدر الإشارة إلى أن الذهب يُعتبر دائمًا ملاذًا آمنًا للاستثمار، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية، مما يجعل متابعة أسعاره أمرًا ضروريًا سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

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