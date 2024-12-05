ارتفاع قوي لـ أسعار سبائك الذهب عيار 24 في مصر اليوم الخميس

سجلت أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، في مصر مستويات مرتفعة، حيث تصدرت السبيكة الذهبية بوزن 1000 جرام القائمة كأغلى السبائك، بسعر يصل إلى 4,268,000 جنيه.

وتأتي أسعار سبائك الذهب عيار 24 ضمن سلسلة من الزيادات التي شهدتها أسواق الذهب في مصر، في ظل تزايد الطلب على المعدن الأصفر.

وينشر “الموجز” تحديث سعر الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 وأسعار سبائك الذهب عيار 24 في مصر.

أسعار سبائك الذهب عيار 24 في مصر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

سبيكة ذهب 1000 جم: 4,268,000 جنيه

سبيكة ذهب 500 جم: 2,135,000 جنيه

سبيكة ذهب 250 جم: 1,067,875 جنيه

سبيكة ذهب عشرة تولة: 498,855 جنيه

سبيكة ذهب 100 جم: 428,900 جنيه

سبيكة ذهب 50 جم: 214,500 جنيه

سبيكة ذهب أونصة: 133,480 جنيه

سبيكة ذهب 20 جم: 85,880 جنيه

سبيكة ذهب نصف أونصة: 66,785 جنيه

سبيكة ذهب 10 جم: 42,960 جنيه

سبيكة ذهب 5 جم: 21,485 جنيه

سبيكة ذهب 2.5 جم: 10,825 جنيه

سبيكة ذهب 1 جم: 4,370 جنيه

سبيكة ذهب 0.5 جم: 2,315 جنيه

سبيكة ذهب 0.25 جم: 1,255 جنيه

سعر الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر

عيار 24: سجل 4205.75 جنيه للشراء و4228.5 جنيه للبيع.

عيار 22: بلغ3855.25 جنيه للشراء و3876.25 جنيه للبيع.

عيار 21: وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، وصل إلى 3700 جنيهًا للبيع و3680 جنيهًا للشراء .

عيار 18: سجل 3154.25 جنيهًا للشراء و3171.5 جنيهًا للبيع.

عيار 14: سجل عند 2466.75 جنيهًا للبيع 2453.25 جنيه للشراء.

أسعار الأوقية والجنيه الذهب

أوقية الذهب: سجلت 2634.68 دولارًا للشراء و2634.95 دولارًا للبيع.

الجنيه الذهب: بلغ سعره 29440 جنيهًا للشراء و29600 جنيهًا للبيع.

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