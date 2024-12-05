بعد الدولار.. ارتفاع جديد يضرب سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالتعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 ارتفاعاً ملحوظاً، وسط ترقب الأسواق المحلية والعالمية لتحركات أسعار المعدن الأصفر، بالتزامن مع تغيرات أسعار صرف الدولار وحركة البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

ينشر “الموجز” تحديث سعر الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة جولد بيليون.

عيار 24: سجل 4225 جنيهًا للشراء و4212 جنيهًا للبيع.

عيار 22: بلغ 3873 جنيهًا للشراء و3862 جنيهًا للبيع.

عيار 21: وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، وصل إلى 3697 جنيهًا للشراء و3687 جنيهًا للبيع.

عيار 18: سجل 3169 جنيهًا للشراء و3160 جنيهًا للبيع.

عيار 14: استقر عند 2465 جنيهًا للشراء والبيع.

أسعار الأوقية والجنيه الذهب

أوقية الذهب: سجلت 2635 دولارًا للشراء و2634.5 دولارًا للبيع.

الجنيه الذهب: بلغ سعره 29,576 جنيهًا للشراء و29,566 جنيهًا للبيع.

ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية وحركة الدولار في السوق المصري.

اتفاقية إطارية للاستثمار في الذهب

وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية بالأحرف الأولى على اتفاقية إطارية تتيح لشركة باريك جولد العالمية الاستثمار في قطاع التعدين المصري، من خلال الحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب. جاء توقيع الاتفاقية بعد استكمال جميع الموافقات والإجراءات القانونية وفقاً لأحكام التشريعات المصرية.

اجتماع لتعزيز التعاون المشترك

تم توقيع الاتفاقية خلال اجتماع عقده المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع مسؤولي شركة "باريك جولد"، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) بالعاصمة البريطانية لندن. حضر الاجتماع المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

مناقشة نموذج اتفاقية الاستغلال

ناقش الاجتماع أبرز ملفات التعاون المشترك، وكان في مقدمتها نموذج اتفاقية استغلال مناطق الامتياز، والذي تم الانتهاء من التوافق عليه مؤخراً بين وزارة البترول ووزارة المالية بالتنسيق مع شركة "باريك".

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