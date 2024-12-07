ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت مع التعاملات المسائية.. شوف عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، السبت 7 ديسمبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، في ظل استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية، وجاءت الزيادة بعد استقرار نسبي في الأيام الماضية، ما يعكس حالة الترقب التي يشهدها سوق الذهب محليًا وعالميًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتنشر جريدة “الموجز” أسعار الذهب اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعا قدره 12 جنيهات للجرام، في ظل استقرار أسعار الدولار والتذبذب المحدود في الأسواق العالمية، يأتي هذا الارتفاع ليخفف من الأعباء على المشترين، خاصة مع اقتراب موسم الاحتفالات والمناسبات.

عيار 24: ارتفع سعر الجرام بمقدار 12 جنيهًا، ليسجل 4223 جنيهًا للشراء و4210 جنيهات للبيع.

عيار 22: زاد سعر الجرام بمقدار 11 جنيهًا، ليصل إلى 3871 جنيهًا للشراء و3860 جنيهًا للبيع.

عيار 21: حقق زيادة قدرها 10 جنيهات، مسجلًا 3695 جنيهًا للشراء و3685 جنيهًا للبيع، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

عيار 18: صعد بمقدار 8 جنيهات، ليصل إلى 3167 جنيهًا للشراء و3158 جنيهًا للبيع.

عيار 14: ارتفع بمقدار 6 جنيهات، ليبلغ 2463 جنيهًا للشراء و2463 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات والمعادن الأخرى

سعر الأونصة عالميًا: ارتفع بمقدار 3 دولارات، ليصل إلى 2633 دولارًا للشراء و2632.5 دولارًا للبيع.

سعر الدولار: استقر سعر الدولار في البنوك المحلية، حيث سجل 50.05 جنيهًا للشراء و49.55 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب: صعد سعر الجنيه الذهب بمقدار 80 جنيهًا، ليصل إلى 29560 جنيهًا للشراء و29550 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4300 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24: 10,735 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 66,772 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24: 85,880 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24: 107,350 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,264,000 جنيهًا.

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