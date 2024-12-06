بعد سلسلة ارتفاعات.. أسعار الذهب اليوم في مصر تعاود الانخفاض

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضًا طفيفا في تعاملات مساء اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث صادر من منصة جولد بيليون.

وتنشر جريدة “الموجز” أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم انخفاضًا قدره 6 جنيهات، في ظل استقرار أسعار الدولار والتذبذب المحدود في الأسواق العالمية، يأتي هذا التراجع ليخفف من الأعباء على المشترين، خاصة مع اقتراب موسم الاحتفالات والمناسبات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24:

سعر الشراء: 4215 جنيهًا.

سعر البيع: 4202 جنيهًا.

عيار 22:

سعر الشراء: 3864 جنيهًا.

سعر البيع: 3853 جنيهًا.

عيار 21:

سعر الشراء: 3688 جنيهًا.

سعر البيع: 3678 جنيهًا.

عيار 18:

سعر الشراء: 3161 جنيهًا.

سعر البيع: 3152 جنيهًا.

عيار 14:

سعر الشراء والبيع: 2459 جنيهًا.

أسعار العملات والذهب الأخرى

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 50.05 جنيهًا.

سعر البيع: 49.55 جنيهًا.

الأونصة:

سعر الشراء: 2640 دولارًا.

سعر البيع: 2639.5 دولارًا.

الجنيه الذهب:

سعر الشراء: 29,504 جنيهًا.

سعر البيع: 29,494 جنيهًا.

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن ارتفاع أسعار الذهب اليوم جاء مدفوعًا بزيادة طفيفة في الطلب على الذهب كملاذ آمن، بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في السوق الموازية والرسمية ومن المتوقع أن تشهد الأسعار مزيدًا من التحركات خلال الأيام المقبلة وفقًا لتغيرات السوق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4300 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24: 10,735 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 66,772 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24: 85,880 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24: 107,350 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,264,000 جنيهًا.

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