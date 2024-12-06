المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 6-12-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم.. شهد سعر المعدن الأصفر انخفاضًا ملحوظًا على مستوى جميع الأعيرة المتداولة في السوق المحلي، في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024, متأثرة بالتراجع العالمي للمعدن الأصفر.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم انخفاضًا ليصل إلى 4217.25 جنيهًا للبيع و4194.25 جنيهًا للشراء، بفارق 11.5 جنيهًا عن أمس.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3865.75 جنيهًا للبيع و3844.75 جنيهًا للشراء، محققًا هبوطًا قدره 10.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم، الأكثر تداولًا في مصر، ليبلغ 3690 جنيهًا للبيع و3670 جنيهًا للشراء، بفارق انخفاض 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل الذهب عيار 18 اليوم سعر 3162.75 جنيهًا للبيع و3145.75 جنيهًا للشراء، بانخفاض 8.5 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2460 جنيهًا للبيع و2446.75 جنيهًا للشراء، بفارق 6.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

شهد الذهب عيار 12 اليوم تراجعًا ليسجل 2108.5 جنيهًا للبيع و2097.25 جنيهًا للشراء، بفارق 5.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 9 اليوم إلى 1581.5 جنيهًا للبيع و1572.75 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا قدره 4.25 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 29520 جنيهًا للبيع و29360 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 80 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم عالميًا 2640.74 دولارًا للبيع و2640.47 دولارًا للشراء، بفارق انخفاض 0.5 دولارًا.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4300 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24: 10,735 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 66,772 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24: 85,880 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24: 107,350 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,264,000 جنيهًا.

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