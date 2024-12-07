أسعار الذهب اليوم السبت 7 ديسمبر 2024.. صعود ام انخفاض

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر استقرارا في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات ليصل إلى 3685 جنيهًا للشراء، ويقدم الموجز في التقرير التالي أحدث أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في محلات الصاغة، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب بدون المصنعية والتغير في أسعار الذهب عالميا بعد ارتفاع الأوقية بمقدار 10 دولارات.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة سعر 4211.5 جنيهًا للشراء و4188.5 جنيهًا للبيع، ليظل الأغلى بين الأعيرة الأخرى بفضل نقاوته العالية.

سعر الذهب عيار 22 اليوم سجل



3860.5 جنيهًا للبيع و3839.5 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ليصل إلى 3665 جنيهًا للشراء و3685 جنيهًا للبيع في التعاملات المسائية.





الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة

شهد جرام الذهب عيار 18، الذي يحظى بشعبية بين الشباب، سعرًا بلغ 3141.5 جنيهًا للشراء 3158.5 جنيهًا للبيع.





سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم حوالي 2443.25 جنيهًا للشراء و2456.75 جنيهًا للبيع، ليظل الخيار الاقتصادي للأفراد.

سعر الذهب





سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 29,480 جنيهًا للشراء و29,470 جنيهًا للبيع، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 64 جنيهًا مقارنة بالتعاملات السابقة. ويحتوي الجنيه الذهب على 8 جرامات من الذهب عيار 21.





أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، شهدت أوقية الذهب ارتفاعًا بمقدار 10 دولارات، لتسجل سعر 2640 دولارًا للشراء و2639.5 دولارًا للبيع في البورصات العالمية، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة للتقلبات في الأسواق العالمية وزيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وجدير بالذكر أن أسعار الذهب تتغير في السوق المحلية بناءً على حزمة من العوامل منها سعر الدولار وحركة العرض والطلب، إلى جانب التغيرات في الأسعار العالمية، وكما تختلف قيمة المصنعية والإضافات حسب كل تاجر.

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