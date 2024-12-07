أسعار المعدن الأصفر .. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 7-12-2024

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 انخفاضًا في جميع الأعيرة، بينما ارتفعت أسعار الأوقية بشكل طفيف, وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3685 جنيهًا للبيع، 3665 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك في مستهل تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 4211.5 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 4188.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 3860.5 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 3839.5 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 3685 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 3665 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 3158.5 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 3141.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 2456.75 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 2443.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم 2105.75 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 2094.25 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم 1579.25 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 1570.75 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 29480 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 29320 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر الأوقية الذهبية اليوم 2633.18 دولارًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 2632.86 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4,288.57 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24: 10,706.43 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: 42,825.71 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 66,594.29 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24: 85,651.43 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24: 107,064.29 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: 428,257.14 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24: 1,063,642.86 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,252,571.43 جنيهًا

اقرأ أيضًا: سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-12-2024 في البنوك

أسعار العملات.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في مصر