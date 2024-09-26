siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

سعر ربع جنيه ذهب الآن والسبائك اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

الذهب
الذهب

شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بمقدار 400 جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 في السوق المحلية، ليبلغ نحو 28800 جنيه، نكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

الاستثمار في الجنيه الذهب

يعتبر الكثيرون الذهب خيارًا استثماريًا آمنًا يناسب جميع الأفراد، حيث يُفضل البعض الاستثمار في العملات الذهبية كأحد أفضل الطرق بعد شراء السبائك، بسبب سهولة الاحتفاظ بها.

معلومات عن الجنيه الذهب

يُعتبر الجنيه الذهب من العملات الشهيرة، ويُصنع من عيار 21 بنسبة نقاء 87.5% مع إضافة النحاس. يزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأكثر انتشارًا، مع وجود أوزان أخرى مثل نصف الجنيه (4 جرامات) وربع الجنيه (2 جرام).

  • 1 جنيه ذهب = 8 جرامات.
  • ½ جنيه ذهب = 4 جرامات.
  • ¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

أنواع الجنيه الذهب

يتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، ويحمل دمغة عند الشراء مما يسهل بيعه لاحقًا. بينما الجنيه غير المغلف، الذي لا يحمل دمغة، يوفر على العميل مصروفات الدمغة، لكنه قد يواجه صعوبة في البيع، لذا يُنصح بالتأكد من موثوقية البائع.

لا يفوتك

ارتفاع مستمر.. سعر الذهب عيار 21 مباشر الآن بالمصنعية ختام التعاملات

بعد الارتفاع الجنوني.. سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 25-9-2024

أحجام العملات الذهبية
تشمل أحجام العملات الذهبية المتاحة:

  • ربع جنيه ذهب = 2 جرام.
  • نصف جنيه ذهب = 4 جرامات.
  • جنيه ذهب = 8 جرامات.

بهذا، يُعد الجنيه الذهب خيارًا مرنًا وآمنًا للاستثمار في الذهب.

أسعار السبائك الذهبية btc اليوم 

سعر سبيكة الذهب btc وزن 1 جرام 

بلغ سعر سبيكة الذهب btc اليوم وزن 1 جرام نحو 4108 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 2.5 جرام

بلغ سعر سبيكة الذهب btc اليوم وزن 2.5 جرام نحو 10270 جنيه.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 5 جرام

وسجل سعر سبيكة الذهب btc اليوم وزن 5 جرام نحو 20540 جنيه.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 10 جرام

وسجل سعر سبيكة الذهب btc اليوم وزن 10 جرام نحو 41080 جنيه.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 20 جرام

وسجل سعر سبيكة الذهب btc اليوم وزن 20 جرام نحو 82160 جنيه.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 31.1 جرام 

وسجل سعر سبيكة الذهب btc اليوم وزن 31.1 جرام نحو 127758 جنيه.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 50 جرام 

ووصل سعر سبيكة الذهب btc اليوم وزن 50 جرام لنحو 205400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 100 جرام

ووصل سعر سبيكة الذهب btc اليوم وزن 100 جرام لنحو 410800 جنيه.

اقرأ أيضاً 

تعرف على سعر سبيكة الذهب btc اليوم

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2024 الهدوء الذي يسبق العاصفة

لا يفوتك

لشراء موتوسيكل 2024.. هذه خطوات الحصول على تمويل من بنك ناصر

سبب ارتفاع سعر الذهب عالميًا ومحليًا.. جنون المعدن الأصفر عرض مستمر

المعدن الأصفر يسجل أعلى سعر في تاريخه.. ماذا يحدث في أسواق الذهب؟

تعرف على أسعار السجائر الرسمية في مصر 2024.. هل شهدت ارتفاعات جديدة؟
تم نسخ الرابط