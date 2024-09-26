سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 26-9-2024.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في الكويت.. تصدر البحث عن سعر الذهب في الكويت، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل سعر الذهب في الكويت، ارتفاعًا، تزامنًا مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2600 دولار.

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 26 سبتمبر

ويهتم كثير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب في الكويت بصورة يومية، ولذلك يرصد “الموجز” خلال التقرير التالي، آخر تحديث لـ سعر الذهب في الكويت، اليوم الخميس، على مستوى جميع الأعيرة، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت

سجل سعر الذهب عيار 24 في الكويت، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، نحو 27.72 دينار، بما يعادل 80.04 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الكويت

وارتفع سعر الذهب عيار 22 في الكويت، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، عند مستوى 24.75 دينار، بما يعادل 72.54 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الكويت، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، نحو 22.76 دينار، بما يعادل 70.29 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت

ووصل سعر الذهب عيار 18 في الكويت، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، إلى 18.79 دينار، بما يعادل 60.53 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الكويت

وسجل سعر الذهب عيار 12 في الكويت، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، 12.86 دينار، بما يعادل 40.02 دولار.

سعر كيلو الذهب في الكويت

وسجل سعر كيلو الذهب في الكويت عند 25.725 دينار، بما يعادل 79.043دولار.

سعر الذهب في الكويت

سعر أوقية الذهب في الكويت

وحقق سعر أوقية الذهب في الكويت حالة من الانخفاض عند 747.13 دينار، بما يعادل 2.458 دولار.

احتياطي الذهب في الكويت

واحتلت دولة الكويت المركز الـ 39 عالمياً والـ 6 عربياً من حيث احتياطي الذهب بنحو 79 طناً، في حين يمثل الذهب 10% من احتياطي دولة الكويت.

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