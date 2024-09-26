قفزة كبيرة في سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الذهب في الإمارات.. سجل سعر الذهب في الإمارات، اليوم الخميس 26-9-2024، قفزة كبيرة، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 289.35 درهم، بما يُعادل 79.52 دولارًا.

ويهتم كثير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة لذلك تصدر محركات البحث المختلفة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية.

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 26 سبتمبر

ويستعرض “الموجز”، خلال السطور التالية، سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لآخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، والتي جاءت على النحو التالي:سعر الذهب عيار 24 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، نحو 289.35 درهم، بما يعادل 79.52 دولارًا.

سعر الذهب عيار 22 في الإمارات

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في الإمارات نحو 265.32 درهم، بما يعادل72.97 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في الإمارات

ووصل سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى نحو 253.31 درهم، بما يعادل 69.70 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في الإمارات

وسجل سعر الذهب عيار 18 في الإمارات نحو 217.26 درهم، بما يعادل59.89 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في الإمارات

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في الإمارات نحو 169.20 درهم، بما يعادل نحو 46.80 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في الإمارات

وسجل سعر الذهب عيار 12 في الإمارات نحو 145.17 درهم، بما يعادل 40.26 دولار.

سعر الذهب في الإمارات

سوق الذهب في دبي

ويعد سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر الذهب عيار 24 في الإمارات العربية المتحدة هو أنقى أنواع الذهب، ويُعرف أيضاً باسم الذهب الخالص، ويباع بأشكال مختلفة، مثل العملات أو السبائك وغيرها،

سعر الذهب عالميًا

وشهد سعر الذهب ارتفاعًا غير مسبوق عالميًا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2600 دولار لأول مرة، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى ما بين 4.75 و5%.

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