قفزة كبيرة في سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الذهب في السعودية.. شهد سعر الذهب في السعودية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، ارتفاعًا قياسيًا، وذلك تزامنًا مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2657 دولار.

ويحرص كثير من المواطنين علي متابعة سعر الذهب في السعودية بصورة يومية، للإطلاع علي آخر التحديثات.

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

وتشهد أسواق الذهب في السعودية ومحلات الصاغة، رواجًا كبيرًا، نظرًا لكثرة حفلات الخطوبة والزواج والإقبال على شراء الشبكة لتقديمها للعروس.

سعر الذهب في السعودية

ويرصد “الموجز”، خلال التقرير التالي، سعر الذهب في السعودية، اليوم الخميس، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سعر الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، تُسجل نحو 320.41 ريال سعودي، ما يعادل 85.44 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

سعر الذهب عيار 22 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، تُسجل:275.15 ريال، بما يعادل نحو 72.11 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

سعر الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، تُسجل نحو 280.36 ريال، ما يعادل 74.76 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سعر الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، تُسجّل نحو 240.31 ريال، ما يعادل 64.08 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

سعر الذهب عيار 14 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، تُسجّل: 175.02 ريال، بما يعادل نحو 45.19 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

سعر الذهب عيار 12 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، تُسجّل: 142.88 ريال، بما يعادل نحو 40.02 دولار.

سعر الذهب في السعودية

أسعار أونصة الذهب

أسعار الأونصة في السعودية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 تُسجّل نحو 9965 ريالًا سعوديًا، ما يعادل 2657 دولار.

سعر الذهب عالميًا

وشهد سعر الذهب ارتفاعًا غير مسبوق عالميًا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2657 دولار لأول مرة، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى ما بين 4.75 و5%.

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