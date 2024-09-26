siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

قفزة كبيرة في سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب في السعودية.. شهد سعر الذهب في السعودية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، ارتفاعًا قياسيًا، وذلك تزامنًا مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2657 دولار. 
ويحرص كثير من المواطنين علي متابعة سعر الذهب في السعودية بصورة يومية، للإطلاع علي آخر التحديثات.

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

وتشهد أسواق الذهب في السعودية ومحلات الصاغة، رواجًا كبيرًا، نظرًا لكثرة حفلات الخطوبة والزواج والإقبال على شراء الشبكة لتقديمها للعروس.

سعر الذهب في السعودية

ويرصد “الموجز”، خلال التقرير التالي، سعر الذهب في السعودية، اليوم الخميس، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سعر الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، تُسجل نحو 320.41 ريال سعودي، ما يعادل 85.44 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

سعر الذهب عيار 22 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، تُسجل:275.15 ريال، بما يعادل نحو 72.11 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

سعر الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، تُسجل نحو 280.36 ريال، ما يعادل 74.76 دولار.

لا يفوتك

استقرار تام في سعر الذهب في اليمن اليوم الأربعاء 25-9-2024

هدوء حذر في سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سعر الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، تُسجّل نحو 240.31 ريال، ما يعادل 64.08 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

سعر الذهب عيار 14 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، تُسجّل: 175.02 ريال، بما يعادل نحو 45.19 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

سعر الذهب عيار 12 في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، تُسجّل: 142.88 ريال، بما يعادل نحو 40.02 دولار.

سعر الذهب في السعودية

أسعار أونصة الذهب

أسعار الأونصة في السعودية، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 تُسجّل نحو 9965 ريالًا سعوديًا، ما يعادل 2657 دولار.

سعر الذهب عالميًا

وشهد سعر الذهب ارتفاعًا غير مسبوق عالميًا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2657 دولار لأول مرة، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى ما بين 4.75 و5%.

اقرأ أيضًا

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن.. بكام النهاردة
توقعات سعر الذهب 2025.. تعرف عليها


 

لا يفوتك

أسعار المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 25-9-2024 في مصر

أسعار المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في مصر

أسعار المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 21-9-2024 في مصر
تم نسخ الرابط