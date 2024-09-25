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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

هدوء حذر في سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب في الكويت.. تصدر البحث عن سعر الذهب في الكويت، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد سعر الذهب في الكويت، استقرارًا، تزامنًا مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2600 دولار. 

سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 25 سبتمبر

ويهتم كثير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب في الكويت بصورة يومية، ولذلك يرصد “الموجز” خلال التقرير التالي، آخر تحديث لـ سعر الذهب في الكويت، اليوم الأربعاء، على مستوى جميع الأعيرة، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت

سجل سعر الذهب عيار 24 في الكويت، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، نحو 27.72 دينار، بما يعادل 80.04 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الكويت

وارتفع سعر الذهب عيار 22 في الكويت، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، عند مستوى 24.75 دينار، بما يعادل 72.54 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الكويت، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، نحو 22.76 دينار، بما يعادل 70.29 دولار.

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سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت

ووصل سعر الذهب عيار 18 في الكويت، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، إلى 18.79 دينار، بما يعادل 60.53 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الكويت

وسجل سعر الذهب عيار 12 في الكويت،اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، 12.86 دينار، بما يعادل 40.02 دولار.

سعر الذهب في الكويت

سعر كيلو الذهب في الكويت

وسجل سعر كيلو الذهب في الكويت عند 25.725 دينار، بما يعادل 79.043دولار.

سعر أوقية الذهب في الكويت

وحقق سعر أوقية الذهب في الكويت حالة من الانخفاض عند 747.13 دينار، بما يعادل 2.458 دولار.

احتياطي الذهب في الكويت

واحتلت  دولة الكويت المركز الـ 39 عالمياً والـ 6 عربياً من حيث احتياطي الذهب بنحو 79 طناً، في حين يمثل الذهب 10% من احتياطي دولة الكويت.

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