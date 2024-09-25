ارتفاع قياسي في سعر الذهب في السودان اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر الذهب في السودان.. واصل سعر الذهب في السودان وعيار 21، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، ارتفاعه مسجلًا أرقام قياسية جديدة، بعد استقراره أمس، وسجل عيار 24، 48469 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 80.27 دولارًا أمريكيًا.

ويبحث كثير من المواطنين بشغف شديد، على محرك البحث جوجل للتعرف على سعر الذهب داخل أسواق السودان، اليوم الأربعاء، علي مستوي جميع الأعيرة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية، وتسجيله أرقامًا تاريخية وغير مسبوقة.

سعر الذهب في السودان

سعر الذهب في السودان اليوم الأربعاء 25 سبتمبر

ويستعرض "الموجز"، خلال السطور التالية، سعر الذهب داخل أسواق السودان، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، اليوم الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في السودان

بلغ سعر الذهب عيار 24 في السودان، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، نحو 48469 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 80.27 دولارا أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 في السودان

ووصل سعر الذهب عيار 21 في السودان، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، إلى نحو 41537 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 69.37 دولارا أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 في السودان

وسجل سعر الذهب عيار 18 في السودان، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، نحو 35603 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 59.46 دولارا أمريكي.

سعر الجنيه الذهب في السودان

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السودان، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، نحو 332293 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 554.93 دولارا أمريكي.

سعر الذهب في السودان

سعر الذهب عالميًا

وشهد سعر الذهب ارتفاعًا غير مسبوق عالميًا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2600 دولار لأول مرة، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى ما بين 4.75 و5%.

الذهب في السودان

وتأثر الذهب في السودان بالحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث وجهت الحرب ضربة قوية لعمليات إنتاج الذهب الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تعول عليها الدولة في جني الإيرادات من العملة الصعبة، إلى جانب نهب وسرقة العديد من مناجم الذهب، وسط النزاعات والحرب المشتعلة في السودان، الأمر الذي أدي إلى قة المعروض وارتفاع أسعاره.

وخلال الفترة الأخيرة، تراجع إنتاج البلاد من المعدن الأصفر ليصل إلى طنين مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي تجاوز 18 طنا.

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