بعد الارتفاع الجنوني.. سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر الذهب في السعودية.. واصل سعر الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، ارتفاعه الجنوني، وذلك تزامنًا مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2600 دولار.

ويحرص كثير من المواطنين علي متابعة سعر الذهب في السعودية بصورة يومية، للإطلاع علي آخر التحديثات.

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

وتشهد أسواق الذهب في السعودية ومحلات الصاغة، رواجًا كبيرًا، نظرًا لكثرة حفلات الخطوبة والزواج والإقبال على شراء الشبكة لتقديمها للعروس.ويرصد “الموجز”، خلال التقرير التالي، سعر الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سعر الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، تُسجل: 320.72 ريال سعودي، ما يعادل 85.06 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

سعر الذهب عيار 22 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، تُسجل:275.15 ريال، بما يعادل نحو 72.11 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

سعر الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، تُسجل: 275.76 ريال، ما يعادل 73.68 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سعر الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، تُسجّل: 235.79 ريال، ما يعادل 64.30 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

سعر الذهب عيار 14 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، تُسجّل: 175.02 ريال، بما يعادل نحو 45.19 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

سعر الذهب عيار 12 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، تُسجّل: 142.88 ريال، بما يعادل نحو 40.02 دولار.

سعر الذهب في السعودية

أسعار أونصة الذهب

أسعار الأونصة في السعودية، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 تُسجّل: 9257 ريالات سعودية، ما يعادل 2465 دولارًا.

سعر الذهب عالميًا

وشهد سعر الذهب ارتفاعًا غير مسبوق عالميًا، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب ليكسر حاجز 2600 دولار لأول مرة، وذلك عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى ما بين 4.75 و5%.

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