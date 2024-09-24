سعر جرام الذهب اليوم بختام التعاملات.. وصل لكام «إنفوجراف»

سعر جرام الذهب اليوم بختام التعاملات.. تعد من الموضوعات الخدمية المتصدرة محرك جوجل بشكل لحظي إذ يتساءل عنها العديد من المواطنين حول آخر التحديثات التي تطرأ على المعدن الأصفر لحظة بلحظة.

وشهد سعر جرام الذهب اليوم بختام التعاملات الثلاثاء الموافق 24-9-2024، استقرارًا نسبيًا في السوق المحلي ومحلات الصاغة، وذلك بحسب ما نشرته منصة «أي صاغة» حتى وقت كتابة التقرير.

سعر جرام الذهب اليوم بختام التعاملات

ومن المعروف لدى الجميع أن المعدن الأصفر يعتبر من أهم الخدمات الأكثر بحثًا عند قطاع عريض من المواطنين بصفة مستمرة على شبكة الإنترنت، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعتبر من الأعيرة الهامة التي تتصدر التريندات نظرًا لاقبالهم للتعرف على كل ما هو جديد يطرأ على سعر جرام الذهب اليوم بختام التعاملات لحظة بلحظة.

كما يعتبر سعر جرام الذهب اليوم بختام التعاملات واحدًا من أهم السلع الاستثمارية في مصر، حيث يتأثر سعره بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومع بداية كل يوم تداول، تُعلن أسعار الذهب في مصر استنادًا إلى حركة السوق العالمية، بالإضافة إلى العوامل المحلية التي تلعب دورًا في تحديد سعره.

الموجز يرصد عبر السطور التالية آخر مستجدات سعر جرام الذهب اليوم بختام التعاملات الثلاثاء الموافق 24-9-2024، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4102.75 جنيه للبيع ونحو 4091.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3761 جنيه للبيع ونحو 3750.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب اليوم بختام التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3590 جنيهًا للبيع ونحو 3580 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 3077.25 جنيه للبيع ونحو 3068.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2393.25 جنيه للبيع ونحو 2386.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28720 جنيهًا.

إقرأ أيضًا:

أسعار المكسرات في مصر اليوم.. تعرف على أهم فوائدها لصحة الإنسان

آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024