نجم ريال مدريد يقترب من الكرة الذهبية 2024.. تقارير تفجرها

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2024 “البالون دور”، والمقدمة سنويًا من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، في حفل ضخم.

موعد حفل الكرة الذهبية 2024

وحددت مجلة فرانس فوتبول يوم 28 أكتوبر 2024، لحفل جوائز الكرة الذهبية للعام الجاري، والتي يستضيفها مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس سنويًا.

نجم ريال مدريد يقترب من البالون دور 2024

وأوضحت صحيفة “ماركا" الإسبانية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري 2024.

وأكدت الصحيفة أن فينيسيوس سيتفوق في تلك الحالة على زميليه في ريال مدريد، داني كارباخال وكيليان مبابي، وثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند ورودري.

ويأتي ذلك بعدما ساهم اللاعب البرازيلي بشكل مؤثر في فوز ريال مدريد خلال الموسم الماضي بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، أنهى حقبة سيطرة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الجائزة.

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2024

ويرصد الموجز قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري 2024

جود بيلينجهام - أنطونيو روديجر - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - إيرلينج هالاند - توني كروس - داني كارفخال - هاكان تشالهان أوجلو.

بجانب كل من: لوتارو مارتينيز - هاري كين - فيل فودين - أليخاندرو جريمالدو - لامين يامال - إيميليانو مارتينيز- بوكايو ساكا - رودري - داني أولمو - فيدريكو فالفيردي - روبن دياز - نيكو ويليامز .

فينيسيوس جونيور

وينافس على الكرة الذهبية المقدمة من فرانس فوتبول هذا العام أيضاً كل من: جرانيت تشاكا - أرتيم دوفبيك - أديمولا لوكمان - ماتس هوملز - مارتين أوديجارد - فلوريان فيرتز - كول بالمر - ديكلان رايس - فيتينيا - ويليام صليبا

مجالات جوائز الكرة الذهبية 2024

وتقدم مجلة فرانس فوتبول سنويًا جوائز الأفضل في عدة مجالات منها..

جائزة أفضل لاعب كرة قدم للرجال

جائزة أفضل لاعب كرة قدم للنساء

أفضل نادِ في العالم للرجال

أفضل ناد في العالم للنساء.

جائزة أفضل لاعب شاب

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