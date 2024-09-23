حقيقة عقوبة هالاند بعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال.. مفاجأة

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن واقعة تعرض النرويجي إيرلينج هالاند لعقوبة بسبب رمي الكرة على رأس جابرييل ماجالايس، مدافع آرسنال، خلال مباراة الدوري الإنجليزي أمس.

رغم تسجيل ستونز هدف التعادل لصالح مانشستر سيتي في مباراة مثيرة مع آرسنال، حيث كان الجانرز يلعبون بـ10 لاعبين، وبالرغم من تلك اللقطة، أفادت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية بأن هالاند لن يتعرض لأي عقوبة بسبب الواقعة.

تدخلت تقنية الفيديو المساعد (VAR) وراجعت اللقطة، وقررت عدم اتخاذ أي إجراء ضد هالاند، مما يعني عدم فرض أي عقوبة بأثر رجعي على النرويجي.

وبعد اللقطة المثيرة للجدل، ارتكب هالاند خطأ ضد توماس بارتي، لاعب وسط آرسنال، مما أدى إلى حدوث شجار بينه وبين جابرييل وزملائه في نصف ملعب الجانرز.

ومن جهة أخرى أسدل الستار مساء أمس الأحد على منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت على مباريات قوية حيث نجح الدولي المصري محمد صلاح في قيادة فريقه للفوز أمام بورنموث بثلاثية.

تشكيل الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

ويستعرض لكم الموجز تشكيل الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي شهد غياب هالاند وظهور محمد صلاح وجاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: هندرسون (كريستال بالاس)

الدفاع: إبراهيما كوناتي (ليفربول) - موسكويرا (وولفرهامبتون) - أكانجي (مانشستر سيتي)

في خط الوسط: كايسيدو (تشيلسي) - تيلمانس (أستون فيلا) - ماديسون (توتنهام) - لويس دياز (ليفربول)

في خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - هيونج مين سون (توتنهام) - نيكولاس جاكسون (تشيلسي)

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وموقف محمد صلاح



1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 10

2- لويس دياز - ليفربول - 5

3- نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 4

3- بريان مبيومو - برينتفورد - 4

3- جون دوران - أستون فيلا - 4

4- محمد صلاح - ليفربول - 3

4- نوني مادويكي - تشيلسي - 3

4- يوان ويسا - برينتفورد - 3

4- أولي واتكينز - أستون فيلا - 3

4- هارفي بارنيس - نيوكاسل - 3

4- داني ويلبيك - برايتون - 3

4- كريس وود - نوتنجهام فورست - 3

5- جيان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس - 2

5- كاي هافيرتس - آرسنال - 2

5- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 2

5- جواو بيدرو - برايتون - 2 =

5- أمادو أونانا - أستون فيلا - 2

5- سون هيونج مين - توتنهام - 2

5- دومينيك كالفرت ليوين - إيفرتون - 2

5- جيمي فاردي - ليستر سيتي - 2

5- راؤول خيمينيز - فولهام - 2

5- كول بالمر - تشيلسي - 2

5- إيميل سميث روي - فولهام - 2

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