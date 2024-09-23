رابطة الدوري الإسباني ترد على إصابة حارس برشلونة وأحقية التعاقد مع بديل

تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الممتاز، عن إصابة حارس برشلونة الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والتي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض الألماني أندريه مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، لإصابة قوية في الدوري الإسباني، خلال مشاركته في مباراة النادي الكتالوني ضد فياريال أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

ويستعرض الموجز تصريحات تيباس عن الأمر.

تيباس: برشلونة يحق له التوقيع مع أي لاعب

وقال خافيير تيباس في تصريحاته: فيما يتعلق بإصابة تير شتيجن، أؤكد أن برشلونة يستطيع ضم لاعب جديد بدلا منه، قد يكون حارس مرمى أو في مركز آخر".

رابطة الدوري الإسباني يتحدث عن وضع برشلونة الإقتصادي

وأضاف تيباس: "يتم المبالغة كثيرًا عند الحديث عن الوضع الاقتصادي للبارسا، الوضع الآن أفضل مما كان عليه قبل عامين، وسيكون أفضل خلال العامين القادمين".

وتابع" "لا مرونة مع برشلونة، ويُشاع ذلك بهدف الإساءة إلى رابطة الليجا، فالمسئولون عن اللعب المالي النظيف ليس لديهم مرونة مع برشلونة أو الراسينج، وهنك قواعد تسري على الجميع، قد تكون هذه القواعد معقدة للفهم، لكنها تطبق على الجميع".

تير شتيجن

تصريحات تيباس عن أزمة نيجريرا

وأشار تيباس في تصريحاته "لا أعتقد وجود تلاعب في قضية نيجريرا، ونحن نعمل بجد لمراقبة النزاهة في المباريات والمراهنات، وفي الفئة الخاصة بنا لا يوجد تلاعب، وفيما يتعلق بقضية نيحريرا، قلت دائمًا نفس الشيء، لكن البعض لا يريدون تذكر ذلك".

وأردف: "رابطة الليجا أول من تقدم بشكوى إلى النيابة العامة، وهذا الأهم لتصحيح الصورة، كما فعلنا مع قضايا التلاعب في 2012 و2013، حين دخل رؤساء إلى السجن، ننفق جهدنا حتى آخر قطرة للقضاء على هذه الآفة، فنحن طرف في قضية نيجريرا ونعرف ما يحدث. حتى الآن، لا توجد أدلة على دفع الأموال للحكام، علينا قول ذلك. إذا كان هناك شراء للحكام، لكان الأمر قد ظهر بالفعل"

واختتم "بناء على خبرتي، فأنا محام أيضًا، كانت هناك سلوكيات غير قانونية، وتم دفع أموال للتأثير على قوائم الترقيات والهبوط للحكام، وهذا أيضًا فساد رياضي.

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