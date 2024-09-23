انتهاء موسم تير شتيجن رسميًا.. برشلونة يكشف طبيعة إصابة حارسه ببيان عاجل

أصدر نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا للكشف عن إصابة الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق، والتي تعرض لها خلال مشاركته أمام فياريال في إطار منافسات الجولة السادسة من الموسم الرياضي الجاري.

وتعرض الألماني أندريه مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، لإصابة قوية في الدوري الإسباني، في الركبة، وهي ما أثارت الذعر بين جماهير النادي الكتالوني.

ويكشف الموجز بيان برشلونة الرسمي عن حالة تير شتيجن الصحية.

بيان برشلونة الرسمي حول إصابة تير شتيجن

وقال برشلونة في بيان رسمي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “أكس”: “الفحوصات الطبية تؤكد إصابة الحارس مارك أندريه تير شتيغن بتمزق كامل في الوتر الرضفي لركبته اليمنى. سيخضع اليوم لعملية جراحية”.

مدرب ريال مدريد يؤازر حارس برشلونة بعد إصابته

وفي سياق آخر، علّق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ​ريال مدريد​، على الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى ​برشلونة​، ​مارك أندريه تير شتيجن​، خلال مباراة فريقه ضد ​فياريال​ والتي فاز فيها برشلونة بنتيجة كبيرة بلغت 5-1.

وقال المدرب الايطالي: “أريد أن أعبّر عن حزني الشديد لإصابة لاعبين مهمين مثل تير شتيغن، أحد أفضل حراس المرمى في العالم. آمل في أن يتمكن من التعافي قريبا”.

تير شتيجن

كورتوا يدعم تير شتيجن برسالة مؤثرة

وحرص البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، على دعم تير شتيجن حامي عرين منافسه التقليدي برشلونة، برسالة قوية بعد إصابته في الدوري الإسباني.

وكتب كورتوا في رسالته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “أكس”: “آسف للإصابة تير شتيجن، لقد آلمني كثيرًا أن أراك تغادر الملعب بهذه الطريقة”.

وأضاف حارس مرمى ريال مدريد في رسالته: "آمل أن تتمكن من التعافي قريبًا، وسنراك في المرمى مرة أخرى".

طبيب حارس برشلونة يكشف تفاصيل إصابته ومدة الغياب

وعلى جانب آخر، أثارت إصابة تير شتيجن في المباراة ضد فياريال في الدوري الإسباني، التكهنات حول مدة غياب الحارس الألماني.

وأوضحت التقارير الصحفية الإسبانية ، أن كافة المؤشرات تتجه لانتهاء موسم الحارس الألماني، وقال طبيب اللاعب “هذه الإصابة أكثر خطورة بكثير عن السابقة، لن تقل فترة غيابه عن ستة أشهر، لكنها قد تزيد بنسبة كبيرة لأكثر من ذلك “.

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