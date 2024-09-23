رسالة مؤثرة من كورتوا لـ تير شتيجن بعد إصابته في الدوري الإسباني

تعرض الألماني أندريه مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، لإصابة قوية في الدوري الإسباني، خلال مشاركته في مباراة النادي الكتالوني ضد فياريال أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

إصابة تير شتيجن في مباراة برشلونة ضد فياريال بـ الدوري الإسباني

وغادر تير شتيجن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مباراة فياريال باكيًا متأثرًا بإصابته خلال اللقاء الذي أقيم في الدوري الإسباني.

ودفع هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، بالحارس البديل إنياكي بينيا بدلاً من شتيجن في الدقيقة 49 متأثرا بإصابته في ركبته.

كورتوا يدعم تير شتيجن برسالة مؤثرة

وحرص البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، على دعم تير شتيجن حامي عرين منافسه التقليدي برشلونة، برسالة قوية بعد إصابته في الدوري الإسباني، يرصدها الموجز.

وكتب كورتوا في رسالته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “أكس”: “آسف للإصابة تير شتيجن، لقد آلمني كثيرًا أن أراك تغادر الملعب بهذه الطريقة”.

وأضاف حارس مرمى ريال مدريد في رسالته: "آمل أن تتمكن من التعافي قريبًا، وسنراك في المرمى مرة أخرى".

تعليق مدرب برشلونة على إصابة تير شتيجن

وقال هانزي فليك مدرب برشلونة في رسالته عن الأمر: "يغمرنا الحزن من أجل تير شتيغن، لأنه أحد قادتنا، يبدو أنها إصابة خطيرة، لقد شعر بذلك وكان هذا واضحا للجميع في الملعب".

وأضاف ردًا على سؤاله حول بديل لتير شتيجن: "لا أحب هذا السؤال مباشرة بعد المباراة.. يتعين علينا أولا أن نرى ما سيحدث مع مارك، فهو قائدنا، أنا حزين للغاية بشأن ما حدث.. أرجو أن تفهموا أنني لا أريد الإجابة عن هذا السؤال.. لم أتمكن بعد من التحدث إلى تير شتيغن".

تير شتيجن

طبيب حارس برشلونة يكشف تفاصيل إصابته ومدة الغياب

وعلى جانب آخر، أثارت إصابة تير شتيجن في المباراة ضد فياريال في الدوري الإسباني، التكهنات حول مدة غياب الحارس الألماني.

وأوضحت التقارير الصحفية الإسبانية ، أن كافة المؤشرات تتجه لانتهاء موسم الحارس الألماني، وقال طبيب اللاعب “هذه الإصابة أكثر خطورة بكثير عن السابقة، لن تقل فترة غيابه عن ستة أشهر، لكنها قد تزيد بنسبة كبيرة لأكثر من ذلك “.

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