برشلونة في ورطة.. تير شتيجن يصدم فليك وقوانين الدوري الإسباني المنقذ الوحيد

أصبح نادي برشلونة الإسباني في ورطة تهدد موسم النادي الكتالوني في مختلف المسابقات، بعد إصابة الألماني أندريه مارك تير شتيجن حارس مرمى الفريق الأساسي.

إصابة تير شتيجن في مباراة برشلونة ضد فياريال بـ الدوري الإسباني

وتعرض الألماني أندريه مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، لإصابة قوية في الدوري الإسباني، خلال مشاركته في مباراة النادي الكتالوني ضد فياريال أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

ويكشف الموجز مستجدات حالة تير شتيجن الصحية وسيناريوهات برشلونة لتعويض غيابه.

مدة غياب تير شتيجن.. صدمة قاتلة لـ برشلونة

وأصبح تير شتيجن هو حديث الصحف الإسبانية والعالمية بعد إصابته القاتلة أمس الأحد، ليثير التكهنات حول إصابته ومدة الغياب.

وقالت شبكة “ESPN ” الإسبانية في تقريرها، أن حارس مرمى برشلونة، سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر نتيجة إصابة في ركبته

وعلى جانب آخر، ذكرت إذاعة RAC1، أن فترة غياب تير شتيجن، الذي تم نقله إلى مستشفى قرب ملعب لا سيراميكا، قد تصل إلى ثمانية أشهر، مما يعني غيابه عن بقية الموسم.

طبيب حارس برشلونة يكشف تفاصيل إصابته ومدة الغياب

وعلى جانب آخر، أثارت إصابة تير شتيجن في المباراة ضد فياريال في الدوري الإسباني، التكهنات حول مدة غياب الحارس الألماني.

وأوضحت التقارير الصحفية الإسبانية ، أن كافة المؤشرات تتجه لانتهاء موسم الحارس الألماني، وقال طبيب اللاعب “هذه الإصابة أكثر خطورة بكثير عن السابقة، لن تقل فترة غيابه عن ستة أشهر، لكنها قد تزيد بنسبة كبيرة لأكثر من ذلك “.

تير شتيجن

قوانين الدوري الإسباني تنصف برشلونة قانونيا بعد إصابة تير شتيجن

وفي الوقت ذاته، بدأ نادي برشلونة رحلة البحث عن بديل، لإنقاذ النادي في ظل منافسته على مختلف البطولات المحلية والقارية.

أكدت سبورت الإسبانية، أن الفرصة متاحة أمام برشلونة لتسجيل لاعب جديد بدلًا من تير شتيجن، حال استغل النادي المادة الـ 77 من قوانين الدوري الإسباني.

ويسمح نظام الدوري الإسباني لاندية بتسجيل لاعب كرة قدم جديد في الحالات التي يكون فيها الهدف استبدال لاعب مصاب لمدة أربعة أشهر على الأقل.

ويحق للنادي المتضرر أن يقيد لاعبًا بدل المصاب في غضون 30 يومًا فقط من تاريخ الإصابة وفي حالة برشلونة وتير شتيجن قد يحق للفريق الكتالوني تسجيل حارس جديد حتى 31 ديسمبر المقبل.

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