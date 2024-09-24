أسعار المكسرات في مصر اليوم.. تعرف على أهم فوائدها لصحة الإنسان

يتساءل العديد من المواطنين، عن أسعار المكسرات في مصر، حيث ارتفعت أسعار المكسرات مؤخرًا في الأسواق والحال التجارية، وتعد المكسرات إحدى الوجبات الجانبية لدى الكثير من الأشخاص

وتعد المكسرات، من أكثر الأطعمة التي لها فوائد كبيرة للصحة، حيث أنها غنية بالألياف ومصدر جيد لمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية غير المشبعة.

ينصح الأطباء بتناول المكسرات يوميًا وخاصةً اللوز، وذلك لتعدد فوائدها التي تعود على الجسم في حالة الاستمرار بتناولها.

أسعار المكسرات في مصر اليوم

وينشر الموجز على النحو التالي، أسعار المكسرات في مصر اليوم:

فول سودانى مملح 250 جرام: 48.00 جنيهًا.‏

لوز مقشر 300 جم: 270.00 جنيهًا.‏

بندق مقشر 75 جرام: 70.00 جنيهًا.

بندق مقشر 150 جرام: 140.00 جنيهًا.‏

بندق مقشر 300 جرام 280.00 جنيهًا.‏

عين جمل 75 جرام: 60.00 جنيهًا.

لوز محمص 75 جم: 68.00 جنيهًا.‏

لوز محمص 150 جم: 135.00 جنيهًا.‏

فوائد المكسرات

ما هي فوائد تناول المكسرات لصحة الإنسان؟

ومن فوائد المكسرات لصحة الإنسان:

-زيادة نضارة البشرة، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة وفيتامينات ب، حيث يساعد ذلك في وقاية الجلد من مشكلات عديدة، والوقاية من الشيخوخة المبكرة، وتأخير ظهور التجاعيد.

-تعزيز صحة القلب، وخاصة اللوز حيث يحتوي على الألياف والمغنسيوم والدهون غير المشبعة، وهي مواد غذائية هامة لصحة القلب، وهذا يجعله مفيد وفعال للغاية في الوقاية من أمراض القلب بفضل قدرته على تدمير الجذور الحرة.

-تقلل المكسرات من فرص الإصابة بالسرطانات المختلفة لاحتوائها على مضادات الأكسدة العالية.

-انخفاض فرص الإصابة بالالتهابات المختلفة في الجسم.

-يعزز تناول المكسرات من إنقاص الوزن وتقليل فرص الإصابة بالسمنة.

-البروتين والألياف التي تقلل من الشعور بالجوع في المكسرات، هي التي تجعل فائدته مضاعفة.

المكسرات

-تعزز المكسرات من النشاط والقيام بالمجهود.

-ارتفاع استهلاك المكسرات يساعد على انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.

-تناول المكسرات يقلل من فرص الإصابة بمرض السكرى.

-الهضم وتقوية الذاكرة وتقليل مستوى الكوليسترول في الجسم

الجدير بالذكر، إنه هناك دراسة حديثة من جامعة جنوب أستراليا أن إدراج المكسرات في نظام غذائي مُقيد بالسعرات الحرارية لا يُعيق فقدان الوزن، بل يساهم فيه.

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