آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024، في منتصف التعاملات، حيث بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 48.60 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، وفيما يلي نستعرض أحدث أسعار الدولار في مختلف البنوك وفقًا للبيانات المعلنة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر الدولار اليوم في البنوك

في المصرف العربى الدولى 48.47 جنيه للشراء، و 48.37 جنيه للبيع.

في بنك سايب 48.48 جنيه للشراء، و 48.38 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري العربي 48.47 جنيه للشراء، و 48.37 جنيه للبيع.

في بنك الإستثمار العربي 48.48 جنيه للشراء، و 48.38 جنيه للبيع.

في بنك أجريكول 48.49 جنيه للشراء، و 48.39 جنيه للبيع.

في البنك المركزي المصري 48.497 جنيه للشراء، و 48.361 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري48.47 جنيه للشراء، و 48.37 جنيه للبيع.

في بنك مصر 48.47 جنيه للشراء، و 48.37 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة 48.48 جنيه للشراء، و 48.38 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني 48.47 جنيه للشراء، و 48.37 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد 48.48 جنيه للشراء، و 48.38 جنيه للبيع.

في بنك البركة 48.47 جنيه للشراء، و 48.37 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس 48.48 جنيه للشراء، و 48.38 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى الكويتى 48.52 جنيه للشراء، و 48.42 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى اليونانى 48.52 جنيه للشراء، و 48.44 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية 48.52 جنيه للشراء، و 48.44 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبى الإسلامى 48.52 جنيه للشراء، و 48.44 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي 48.47 جنيه للشراء، و 48.37 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية 48.48 جنيه للشراء، و 48.38 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى القطرى 48.48 جنيه للشراء، و 48.38 جنيه للبيع.

في البنك المصرى الخليجى 48.48 جنيه للشراء، و 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء نحو 47.80 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.

يبقى سعر الدولار مستقرًا في البنوك المصرية الرئيسية، مع تباين طفيف في السوق السوداء، حيث يظهر فارق بين سعر البيع والشراء.

‏‎سعر الدولار مقابل الريال السعودي

يتداول الدولار الأمريكي في البنوك السعودية بنحو 3 ريالات سعودية بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

‏‎سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

اليورو: 54.06 جنيه للشراء، 54.17 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 64.69 جنيه للشراء، 64.85 جنيه للبيع.

100 ين يابانى: 33.89 جنيه للشراء، 33.96 جنيه للبيع.

الريال السعودى: 12.95 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي يسجل: 159.33 جنيه للشراء، 159.70 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي يسجل: 13.23 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار مقابل اليورو

استقر عند مستوى 1.1123 دولار، وهو قريب من أعلى مستوياته خلال العام الحالي عند 1.1201 دولار، بينما ارتفع الين الياباني إلى مستوى 140 خلال تداولات ضعيفة، قبل أن يتراجع إلى 140.77 مع عودة المتداولين إلى الأسواق في طوكيو.

اقرأ ايضا:

العملات الأجنبية.. اطلع على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8-9-2024

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. العملة الخضراء بكام