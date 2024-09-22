سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. الأخضر بكام

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. يعتبر من المواضيع المهمة التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، وقد شهد سعر الدولار تغيرات ملحوظة نتيجة عدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية.

وتقدم العديد من المواقع الإخبارية الاقتصادية تحديثات يومية عن سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك المختلفة، وبعض المواقع تقدم تحديثات لحظية تتماشى مع التغيرات في السوق العالمي

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

كما توفر البنوك تطبيقات للهاتف المحمول تتيح للعملاء متابعة سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك بشكل فوري، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات سريعة بشأن شراء أو بيع العملة.

ويشهد سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك حاليًا حالة من الاستقرار التام مع بداية صباح اليوم الأحد الموافق 22-9-2024، وبالتالي فإن متابعة العوامل المؤثرة على سعر الدولار يمكن أن تساعد المستثمرين والشركات على اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وتلعب السياسات النقدية، مثل تحديد أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، دورًا كبيرًا في تحديد قيمة الدولار، وعندما ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يزداد الطلب على الدولار كملاذ آمن، مما يرفع سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل العملات الأخرى.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي، عرض تطورات سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مع بداية صباح اليوم الأحد الموافق 22-9-2024، باعتباره مع أهم المواضيع والعملات الأكثر انتشارًا وبحثًا عبر جوجل وعند المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، إذ أنه يؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على تكلفة الواردات، أسعار السلع، والاستثمارات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي البداية وبجانب نشر آخر مستجدات سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، ننقل ما سجله سعر الدولار اليوم في بنك مصر، الذي بلغ مع صباح اليوم الأحد الموافق 22-9-2024، مقابل الجنيه اليوم نحو 48.46 جنيه للشراء، و 48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

هذا وبلغ أيضًا سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي مقابل الجنيه مع بداية صباح الأحد الموافق 22-9-2024، نحو 48.46 جنيه للشراء، و 48.56 جنيه للبيع.

ونعرض أيضًا تطورات سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك وباقي المصارف الأخرى فقد جاء على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزى

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزى، مقابل الجنيه المصري بقيمة 48.4512 جنيه للشراء، و 48.5863 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.48 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 48.58 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.4500 جنيه للشراء، و 48.5500 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية، لنحو 48.46 جنيه للشراء، و 48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.47 جنيه للشراء، و 48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.5500 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 48.6300 جنيه.

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