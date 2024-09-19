تابع جميع أسعار العملات الأجنبية.. اطلع على سعر الدولار اليوم الخميس 19-9-2024 داخل البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-9-2024، استقرار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية داخل البنوك وشركات الصرافة، حيث بلغ سعر الدولار داخل بنك مصر حوالي 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنبه اليوم

لا يزال سعر الدولار مقابل الجنبه المصري، هو المسيطر والمهيمن على أسعار السلع والخدمات المتنوعة، وهو ما يجعل سعر الدولار هو الشغل الشاغل للكثير من التجار والعاملين في القطاع التجاري، حيث يحددون أسعار السلع والخدمات طبقا لنسب تحرك سعر الدولار.

سعر الدولار داخل البنوك اليوم

يحرص "الموجز" على تقديم خدمة نشر أسعار الدولار لمتابعيها وذلك مدار اليوم وفقا للأسعار المعلنة من قبل البنوك العاملة فى مصر سواء الحكومية أوالخاصة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي، حوالي 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الشركة المصرفية حوالي 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك كريدي أجريكول حوالي 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



وسجل سعر الدولار قابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 48.49 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم حوالي 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.



أسعار العملات

سعر اليورو في البنك المركزي المصري



سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.95 جنيه للشراء و54.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري.



سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 64.04 جنيه للشراء و 64.23 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري



سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 57.49 جنيه للشراء و 57.66 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري



سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 34.22 جنيه للشراء و 34.32 جنيه للبيع.

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