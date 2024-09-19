اعرف سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19-9-2024 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19-9-2024، مقابل الجنيه المصري تراجعا جديد داخل الاسوا المصرفي، حيث بلغ يعر الريال السعودي داخ بنك مصر حوالي 12.86 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

الريال السعودي بكام مصري

ويهتم عدد كبير من المصريين المتعاملين مع سوق الصرافة والبنوك أو ممن لهم أقارب يعملون بالمملكة العرببة السعودية بالتعرف على بورصة أسعار العملات المختلفة، وخاصة سعر الريال السعودي ، إما للتحويل إلى الجنيه المصري أو الاحتفاظ بها على طبيعتها بصورة مجمدة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

ويتصدر سعر الريال السعودي التريند، حيث تتزايد عمليات البحث على محركات البحث عن أسعار الريال السعودي على مدار اليوم .



سعر الريال السعودي فى البنوك اليوم

يستعرض «الموجز»، خلال السطور التالية آخر وأحدث أسعار صرف الريال السعوديي مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك العاملة فى مصر سواء الحكومية أوالخاصة.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم

وشهد سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، استقرار عند مستوى 3.75 ريال سعودي، حيث لم تسجل الأسعار أي تغييرات ملحوظة .

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم، نحو 160.40 جنيه سوداني.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس



سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 12.84 جنيه للشراء، و12.93 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه



سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري



سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 12.83 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري



سجل الريال السعودي في البنك الاهلي المصري نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة



سجل الريال السعودي في بنك القاهرة نحو نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان



سجل الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

سعر صرف الريال السعودى في بنك الإسكندرية



سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية نحو 12.87 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي



بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، في البنك العقاري المصري العربي نحو 12.56 جنيه للشراء، و12.91 للبيع.

سعر الريال في البنك المصري لتنمية الصادرات



بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات، نحو 12.81 جنيه للشراء، و12.93 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك كريدى أجريكول



سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك كريدى أجريكول نحو 12.82 جنيه للشراء، و12.99 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني



بلغ سعر صرف الريال السعودي، اليوم، مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، نحو 12.80 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

اقرأ ايضا:

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 15-9-2024 مقابل الجنيه والريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري