‎سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 17 سبتمبر 2024 مقابل الجنيه والريال والدولار

يسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا مع تفاوت طفيف في الأسعار بين البنوك، فقد سجل سعر الدينار في البنك الأهلي المصري 158.986 جنيه للشراء، و 157.917 جنيه للبيع.

‎سعر الدينار الكويتي بالنسبه للجنيه المصري

جاء ‎سعر الدينار الكويتي بالنسبه للجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري،ويستعرض لكم موقع الموجز تحديثات سعر صرف الدينار الكويتي وفقاً لآخر البيانات من عدة بنوك في مصر:

في البنك المركزى 159.084 جنيه للشراء، و 158.585 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري 158.986 جنيه للشراء، و 157.917 جنيه للبيع.

في بنك مصر 158.986 جنيه للشراء، و 158.212 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة 158.951 جنيه للشراء، و 157.971 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبى الإسلامى 159.134 جنيه للشراء، و 153.778 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي 158.97 جنيه للشراء، و 152.564 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية 159.024 جنيه للشراء، و 152.397 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى القطرى 159.019 جنيه للشراء، و 150.462 جنيه للبيع.

في بنك أجريكول 159.856 جنيه للشراء، و 157.789 جنيه للبيع.

في البنك المصرى الخليجى 159.06 جنيه للشراء، و 149.978 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني 159.369 جنيه للشراء، و 149.77 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد 159.003 جنيه للشراء، و 146.606 جنيه للبيع.

في المصرف العربى الدولى 158.97 جنيه للشراء، و 158.512 جنيه للبيع.

في بنك سايب 159 جنيه للشراء، و 158.54 جنيه للبيع.

في بنك الإستثمار العربي 160.583 جنيه للشراء، و 150.812 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى الكويتى 159.134 جنيه للشراء، و 153.395 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى اليونانى 159.084 جنيه للشراء، و 158.585 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية 159.084 جنيه للشراء، و 158.585 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام العملات

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء، أمام 3 عملات أوروبية في مقدمتها الجنيه الإسترليني بـ0.35%، بينما صعد الدينار مقابل اليورو بـ0.39%، فيما استقر أمام الدولار الأمريكي و5 عملات عربية عند مستوى أمس الاثنين، ونستعرض لكم جدول يعرض أسعار صرف عملات عربية وأجنبية أمام الدينار؛ وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:

سعر الدينار الكويتي بالنسبه للجنيه المصري

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