‎أسعار العملات الأجنبية الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 18-9-2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، حالةً من التأرجح بعد التراجع الطفيف، ليسجل سعره في المركزي نحو ، 48.35 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع، ويقدم لكم الموجز فيما يلي أسعار الدولار في مختلف البنوك وفقًا لأحدث البيانات.

سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 48.35 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر صرف الدولار إلى 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر الدولار 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر صرف الدولار 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى

اليورو: استقر عند مستوى 1.1123 دولار، وهو قريب من أعلى مستوياته خلال العام الحالي عند 1.1201 دولار.

الين الياباني: ارتفع إلى مستوى 140 خلال تداولات ضعيفة بسبب عطلة أمس الاثنين، قبل أن يتراجع إلى 140.77 مع عودة المتداولين إلى الأسواق في طوكيو.

احتمالات خفض أسعار الفائدة

ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 67% وفقًا للعقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي، مقارنةً بـ30% قبل أسبوع. وتقلصت هذه الاحتمالات بشكل حاد بعد أن أظهرت التقارير الإعلامية احتمالًا لتخفيف أكبر في أسعار الفائدة.

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