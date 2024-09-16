‎أسعار العملات الأجنبية الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد عودة البنوك للعمل

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 استقرارًا في أول يوم عمل للبنوك بعد آخر زيادة نهاية الأسبوع الماضي، وقرار البنك المركزي المصري الأسبوع الفائت بتثبيت سعر الفائدة. وفيما يلي أحدث أسعار الدولار وفقًا لأحدث البيانات المعلنة من عدة بنوك.

‏‎سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

استقر سعر الدولار عند 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل الدولار 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تعكس الثبات الذي شهدته أسعار الصرف في البنوك منذ قرار البنك المركزي.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي أسعار الدولار في مختلف البنوك وفقًا لأحدث البيانات.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.30 جنيه للشراء و 53.46 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.10 جنيه للشراء و 63.31 جنيه للبيع.

بلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.61 جنيه للشراء و 56.81 جنيه للبيع.

بلغ سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.91 جنيه للشراء و 34.01 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.79 جنيه للشراء و 6.81 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.88 جنيه للشراء و 12.92 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.34 جنيه للشراء و 158.85 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.16 جنيه للشراء و 13.20 جنيه للبيع.

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